IAS पति से उम्र में बड़ी है ये IPS अधिकारी, दिलचस्प है दोनों की लव स्टोरी

आईएएस अधिकारी तुषार सिंघला और आईपीएस नवजोत सिमी की लव स्टोरी अक्सर चर्चाओं में रहता है. UPSC की तैयारी के दौरान शुरू हुई दोस्ती पटना में प्यार में बदली और 14 फरवरी 2020 को दोनों ने शादी कर ली. खास बात यह है कि नवजोत अपने पति से उम्र में बड़ी हैं.

तुषार सिंघला और नवजोत सिमी पहली बार UPSC तैयारी के दौरान मिले थे.

IAS-IPS Love Story: क्या हो जब प्यार की राह में उम्र या कद की परवाह न हो. अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि वाइफ अपने हसबैंड से उम्र में बड़ी या लंबी होती है, लेकिन असल जिंदगी में यह कम ही देखने को मिलता है. खासकर जब बात सरकारी और प्रशासनिक लेवल की हो.कई अधिकारियों की शादी UPSC पास करने के बाद होती है, लेकिन IAS तुषार सिंघला और IPS नवजोत सिमी की लव स्टोरी कुछ अलग है. नवजोत अपने पति से उम्र में बड़ी हैं, जो उनके प्यार के बीच कभी नहीं आया. आइए जानते हैं दोनों के प्यार की दिलचस्प कहानी..

UPSC तैयारी के दौरान दोस्ती फिर प्यार और शादी

तुषार सिंघला और नवजोत सिमी पहली बार UPSC तैयारी के दौरान मिले. दोस्ती हुई और फिर धीरे-धीरे प्यार हो गया. तुषार और नवजोत ने अपने समय का ज्यादा हिस्सा बिहार की राजधानी पटना में बताया. वहीं, उनके रोमांस की शुरुआत हुई और फिर दोनों ने 14 फरवरी 2020 को वैलेंटाइन डे पर शादी कर ली.

उम्र और करियर प्यार में बाधा नहीं

इस लव स्टोरी की सबसे खास बात ये है कि नवजोत अपने पति से लगभग 2 साल 5 महीने बड़ी हैं, फिर भी यह उम्र का अंतर कभी उनके रिश्ते में बाधा नहीं बना. दोनों पंजाब के हैं और पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाना चुना. तुषार सिंघला IT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद JNU से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री ली.. UPSC 2014 में ऑल इंडिया रैंक 86 आई और IAS बने. वहीं, नवजोत सिमी पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली BDS की डिग्री लुधियाना के बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज से लेने के बाद UPSC 2017 में 735 रैंक हासिल की और IPS बनीं.

करियर और जिम्मेदारियों के बीच प्यार

नवजोत ने सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी की. पटना में ACP के रूप में सेवा दी और बाद में अन्य जिलों में काम किया. तुषार सिंघला ने IAS की जिम्मेदारियों को निभाते हुए साथ-साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाया.

