12वीं पास करने के बाद कैसे बन सकते हैं एयर होस्टेस? जानें कितनी मिलती है सैलरी

अगर आप एक हाई पे जॉब करना चाहते हैं और आपको धूमने का शौक भी है, तो एयर होस्टेस की नौकरी आपके लिए एकदम परफेक्ट साबित होगी. 12वीं कक्षा पास करने के बाद एयर होस्टेस का कोर्स किया जा सकता है. ये कोर्स पूरा होने के बाद आपको आसानी से ये नौकरी मिल जाती है. एयर होस्टेस बनने की प्रक्रिया क्या है और इस काम में कितनी सैलरी मिलती है, ये आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की. एयर होस्टेस बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. अंग्रेजी भाषा में पकड़ अच्छी होनी चाहिए.

कहां से करें एयर होस्टेस का कोर्स

आप एयर होस्टेस में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं. ये कोर्स 3 महीने से 2 साल तक चलता है. कई अकादमी एयर होस्टेस का कोर्स करवाती हैं. Frankfinn Institute, Aptech Aviation Academy और Indira Gandhi Institute of Aeronautics एयर होस्टेस का कोर्स करने वाले फेमस इंस्टीट्यूट हैं.

कोर्स के बाद आप किसी भी एयरलाइंस में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. एयरलाइंस की ओर से 6-12 हफ्तों का प्रशिक्षण दिया जाता है. जिसमें सुरक्षा, ग्राहक सेवा, और आपातकालीन प्रबंधन की जानकारी शामिल होती है. इसके अलावा लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से चयन होता है.

एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है

1.डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात की जाए तो शुरुआत में 50,000 प्रति माह तक की सैलरी मिल जाती है. अनुभव के साथ ये 1 लाख तक की होती है.

2. इंटरनेशनल एयरलाइंस में 1 लाख शुरू आत होती है.

3. इसके अलावा, एयर होस्टेस को परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस, फ्लाइट अलाउंस, और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.

1. कौन से एयरलाइंस सबसे ज्यादा सैलरी देती हैं?

इंटरनेशनल एयरलाइंस में सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है.

2. एयर होस्टेस को किन-किन स्किल्स की जरूरत होती है?

अंग्रेजी भाषा अच्छे से आनी चाहिए. इसके अलवा कस्टमर सर्विस, समय प्रबंधन, टीमवर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स भी होनी चाहिए.

3. क्या एयर होस्टेस बनने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट जरूरी है?

जी हां, होस्टेस बनने के लिए कोई तरह के मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं.