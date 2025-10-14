विज्ञापन

Haryana DGP Salary: हरियाणा में आईपीएस की आत्महत्या के बाद अब सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी पर गाज गिरी है और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है.

हरियाणा में DGP को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कैसे होती है इस पद पर नियुक्ति
ऐसे होता है हरियाणा के डीजीपी का चुनाव

Haryana DGP Salary: हरियाणा में IPS वाई पूरण कुमार के सुसाइड के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, आईपीएस ने कई अधिकारियों के नाम अपने सुसाइड नोट में लिखे थे, जिनमें डीजीपी का नाम भी शामिल था. अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है. फिलहाल ओपी सिंह को हरियाणा के डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस मामले के बीच हम आपको बताते हैं कि हरियाणा के डीजीपी को कितनी सैलरी मिलती है और इस पद पर नियुक्ति कैसे होती है. 

क्या होता है डीजीपी का पद

DGP की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इस पोस्ट को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है. राज्यों में डीजीपी पुलिस महकमे की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ये एक थ्री स्टार रैंक है. आईपीएस अधिकारी प्रमोशन पाने के बाद इस पोस्ट तक पहुंचते हैं. आमतौर पर इनका कार्यकाल दो साल का होता है, हालांकि अगर सरकार चाहे तो इसे बढ़ाया जा सकता है. 

कैसे होती है नियुक्ति?

डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के जरिए होती है. राज्य सरकार की तरफ से आयोग को अधिकारियों का नाम दिया जाता है, जिनमें से वरिष्ठता के आधार पर तीन नामों का चयन करके भेजा जाता है. इसके बाद राज्य सरकार अपने हिसाब से अधिकारी का चयन कर सकती है. यूपी सरकार ने हाल ही में ये नियम बदल दिया था, जिसके बाद डीजीपी की नियुक्ति के लिए कैबिनेट का एक पैनल ही आखिरी फैसला लेते हुए नाम तय करेगा. 

कितनी मिलती है सैलरी?

हरियाणा में डीजीपी की सैलरी लेवल-17 के तहत दो लाख 25 हजार होती है, इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं. घर से लेकर गाड़ी, सुरक्षाकर्मी और तमाम तरह के काम करने वाले लोग भी मिलते हैं. haryanapolice.gov.in  पर ये जानकारी उपलब्ध है. 

