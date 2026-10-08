गुजरात बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट के लिए 'पारख सेल' और डिजीलॉकर सुविधा शुरू की

गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को राज्य स्तरीय 'पारख सेल' का शुभारंभ किया. इसका उद्देश्य स्कूली मूल्यांकन को योग्यता-आधारित शिक्षा की ओर ले जाना है और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट को सीधे डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की गई है. शिक्षा मंत्री प्रद्युमन वाजा ने गांधीनगर स्थित गुजरात बोर्ड मुख्यालय में पारख सेल का उद्घाटन किया और राज्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के तहत डिजिटल मार्कशीट सेवा शुरू की.

वाजा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव ला रही है और गुजरात एक पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. वाजा ने कहा कि पारख सेल के शुभारंभ से छात्र रटने की पद्धति से मुक्त होकर योग्यता-आधारित शिक्षा की ओर बढ़ेंगे.

पारख सेल के शुभारंभ से छात्र रटने की पद्धति से मुक्त होकर योग्यता-आधारित शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे. नई डिजीलॉकर सुविधा के तहत, कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की डिजिटल मार्कशीट परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी. राज्य ने 2021 से 2026 के बीच परीक्षा देने वाले लगभग एक करोड़ छात्रों की मार्कशीट पहले ही डिजीलॉकर पर अपलोड कर दी है. छात्र डिजीलॉकर ऐप के माध्यम से अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

इस सुविधा से भारत और विदेश में उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन में सरलता और तेजी आने की भी उम्मीद है. वाजा ने कहा कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण राज्य की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा.

उन्होंने समन्वित प्रयासों के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग और गुजरात बोर्ड की टीम को बधाई भी दी. राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा स्थापित पारख (परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट) के ढांचे के तहत राज्य स्तर पर पारख प्रकोष्ठ कार्य करेगा.

इसके मार्गदर्शन में, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ योग्यता-आधारित प्रश्न बैंक और मूल्यांकन उपकरण तैयार करेगा. यह गुजरात की भाषा और पाठ्यक्रम आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगा.

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