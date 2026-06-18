Guinness World Records: गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड्स में ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. ऐसा ही एक रिकॉर्ड विश्‍व में सबसे लंबे पर्सनल नाम का है. ये रिकॉर्ड जिनके पास है उनका नाम इतना लंबा है, कि नाम पुकारने में 20 मिनट से कम समय नहीं लगेगा.

किसके नाम है रिकॉर्ड

दुनिया का सबसे लंबा व्यक्तिगत (Personal) नाम का रिकॉर्ड लॉरेंस वॉटकिंस (Laurence Watkins) के नाम दर्ज है. Guinness World Records ने इस रिकॉर्ड को मान्यता दी है.

कितने शब्दों का है नाम

लॉरेंस वॉटकिंस के नाम में 2,253 अलग शब्द हैं. यही कारण है कि उनका नाम दुनिया के सबसे लंबे व्यक्तिगत नाम के रूप में दर्ज किया गया है.

स्‍टूडेंट्स Google पर ये चीजें सर्च ना करें, वरना हो जाएंगे बहुत कन्‍फ्यूज

यह रिकॉर्ड कैसे बना

न्यूजीलैंड में जन्मे लॉरेंस वॉटकिंस ने साल 1990 में कानूनी रूप से अपना नाम बदलकर उसमें हजारों अतिरिक्त नाम जोड़ लिए थे. बाद में उनके इस अनोखे नाम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी.

नाम को लेकर रोचक तथ्य

- इस नाम में 2,253 शब्द शामिल हैं.

- पूरा नाम लिखने पर कई पन्नों में फैल जाता है.

क्‍या आप जानते हैं- छोटी हो या बड़ी, दवा के बीच में लाइन क्‍यों होती है?

- पूरा नाम बोलने में लगभग 20 मिनट लगते हैं.

- इस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त है.

रसीले आमों का शहर: किस शहर को कहा जाता है Mango city of India