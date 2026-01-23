इन राज्यों में छात्रों को स्कॉलरशिप देती है सरकार, हर महीने खाते में आते हैं पैसे

Scholarship for Students in Indian States: भारत में हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पैसों की तंगी की वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. वे चाहकर भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. इसी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग स्कॉलरशिप देती हैं, ताकि छात्रों को पढ़ाई करने में पैसे रुकावट न बनें. ये पैसे छात्रों को सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं. जिससे उनकी स्कूल-कॉलेज की फीस ही नहीं किताब और खर्चों में भी मदद मिलती है. आइए जानते हैं किन-किन राज्यों में सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप देती हैं.

यूपी में स्कॉलरशिप

उत्तर प्रदेश में छात्रों को 'यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल' के जरिए मदद दी जाती है. यह योजना 9वीं से लेकर हायर एजुकेशन तक के छात्रों को कवर करती है. प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक श्में छात्रों को DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे पैसे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं. यह योजना उन छात्रों के लिए बेहद मददगार है जो पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हैं.

बिहार में स्कॉलरशिप

बिहार में 'मुख्यमंत्री बालक-बालिका प्रोत्साहन योजना' और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रों को फायदा पहुंचाती हैं. छात्र इसके लिए 'PMEBC स्कॉलरशिप पोर्टल' पर आवेदन कर सकते हैं. यहां न सिर्फ स्कूल के बच्चों को बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे छात्र भी इसका फायदा ले सकते हैं. पैसे टाइम-टाइम पर सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.

मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप

एमपी में 'मेधावी विद्यार्थी योजना' और 'आवास सहायता योजना' काफी फेमस हैं. छात्रों को 'एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल' के जरिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने का मौका मिलता है. इन योजनाओं में मंथली अलाउंस दिया जाता है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई और रहने की जरूरतों को आराम से पूरा कर सकते हैं.

राजस्थान में स्कॉलरशिप

राजस्थान सरकार भी छात्रों के लिए 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति' और 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' चला रही है. छात्र 'SJE Rajasthan Portal' के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और एलिजिबल होने पर पैसे सीधे बैंक अकाउंट में पा सकते हैं. ये योजनाएं खासतौर से उन छात्रों के लिए मददगार हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं.

नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप

केंद्र सरकार का 'नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल' (NSP) सभी राज्यों में अल्पसंख्यक, SC/ST और दिव्यांग छात्रों को अलग-अलग केंद्रीय योजनाओं का फायदा देता है. इसके जरिए छात्र अपनी एलिजिबिलिटी देखकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रकम सीधे बैंक खाते में आती है और यह कई योजनाओं के तहत मंथली या टाइम पीरियड बेस्ड दी जाती है.

इन राज्यों में भी मिलती है स्कॉलरशिप

कई अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी DBT के जरिए स्कॉलरशिप अमाउंट छात्रों के खाते में भेजते हैं. पश्चिम बंगाल में SVMCM (Swami Vivekananda Merit Cum Means) योजना, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एनुअल अलाउंस, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में विशेष राज्य योजनाएं और त्रिपुरा में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं छात्रों को आर्थिक मदद देती हैं. इन सभी योजनाओं में पैसा सीधे खाते में आता है और छात्र इसे पढ़ाई, फीस या हॉस्टल खर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं.

गुड न्यूज़! 2026 में नौकरियों की आएगी बाढ़, 76% कंपनियां नए लोगों को रखने की तैयारी में