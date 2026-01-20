हर महीने मिलेंगे 15 हजार रुपये, पीजी छात्रों के लिए सरकार लाई ये स्कॉलरशिप

National Scholarship for PG Studies: अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) करने जा रहे हैं और फीस, रहने-खाने या किताबों के खर्च को लेकर टेंशन में हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है. केंद्र सरकार ने PG छात्रों के लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप चलाई है, जिसके तहत हर महीने 15,000 रुपये सीधे खाते में मिलते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि यह पैसा लगातार दो साल तक मिलता है. इस स्कॉलरशिप का नाम नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है. इसका मकसद उन छात्रों की मदद करना है, जो आगे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से रुक जाते हैं.

NSPG स्कॉलरशिप क्या है?

यह स्कॉलरशिप भारत सरकार की एक खास पहल है. इसके तहत हर साल 10,000 PG छात्रों को चुना जाता है, जो छात्र सेलेक्ट होते हैं, उन्हें 10 महीने तक हर महीने 15,000 रुपये दिए जाते हैं. यानी एक साल में करीब 1.5 लाख रुपये और पूरे दो साल में 3 लाख रुपये तक की मदद मिलती है. ये पैसा स्टूडेंट के आधार लिंक बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाता है.

किसे मिलेगा इस स्कॉलरशिप का फायदा

आवेदन वही छात्र कर सकते हैं जो पहली बार PG कोर्स कर रहे हों. अगर आपने पहले से PG कर ली है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे.

स्टूडेंट का किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रेगुलर, फुल-टाइम PG कोर्स में एडमिशन होना जरूरी है.

ओपन, डिस्टेंस, पार्ट-टाइम या प्राइवेट मोड से पढ़ने वाले छात्रों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.

PG के पहले साल में एडमिशन के समय उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए.

किन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र कर सकते हैं अप्लाई

इस स्कॉलरशिप के लिए वही संस्थान मान्य हैं, जो UGC से मान्यता प्राप्त हों. यानी UGC एक्ट के तहत आने वाली यूनिवर्सिटी, NAAC से मान्यता प्राप्त कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थान और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. PG कोर्स भी UGC द्वारा तय किए गए डिग्री और कोर्स ड्यूरेशन के अनुसार होना चाहिए.

महिलाओं को मिलेगा खास फायदा

सरकार ने इस स्कॉलरशिप में महिलाओं के लिए 30% सीटें रिजर्व रखी हैं. खास बात यह है कि सिंगर गर्ल चाइल्ड, ट्विंस यानी जुड़वा या फ्रैटर्नल गर्ल चाइल्ड (Fraternal Girl Child) को प्रोयरिटी दी जाती है, भले ही उनके UG नंबर थोड़े कम क्यों न हों. बाकी सीटों पर मेरिट के आधार पर सेलेक्शन होता है.

स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्शन कैसे होगा

इस स्कॉलरशिप का सेलेक्शन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होता है. यानी आपके ग्रेजुएशन के नंबर काफी अहम होते हैं. अगर दो छात्रों के नंबर बराबर होते हैं, तो पहले UG के डिटेल मार्क्स देखे जाते हैं, फिर भी बात न बने तो 12वीं के नंबर देखे जाते हैं. साथ ही सरकार के नियम के अनुसार, 50% सीटें आर्ट्स, ह्यूमिनिटीज, लॉ, मैनेजमेंट जैसे कोर्स वालों के लिए और बाकी साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल और एग्रीकल्चर जैसे जैसे कोर्स वालों के लिए तय होती हैं.

अप्लाई कैसे करें

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन सिर्फ National Scholarship Portal (NSP) के जरिए ऑनलाइन किया जाता है. हर साल इसका नोटिफिकेशन UGC की वेबसाइट पर भी डाला जाता है. आवेदन करते समय स्टूडेंट को अपनी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरनी होती हैं. नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC में अगर जरा सी भी गलती हुई, तो पैसा अटक सकता है या आवेदन रद्द हो सकता है. एक बार संस्थान द्वारा फॉर्म वेरिफाई हो जाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है.

