GATE 2025 परीक्षा में दो नए पेपर कॉम्बिनेशन शामिल, पेपर जोड़ने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक 

GATE 2025 Two-Paper Combination: आगामी गेट 2025 परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) द्वारा किया जा रहा है. आईआईटी रुड़की ने गेट 2025 परीक्षा के लिए दो नए पेपर कॉम्बिनेशन शामिल किए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने गेट 2025 परीक्षा के लिए पहले ही पंजीकरण किया है, उनके लिए पेपर जोड़ने की सुविधा 14 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक उपलब्ध रहेगी.ये रेगुलर और एक्सटेंडेंट एप्लिकेशन विंडो में उपलब्ध GATE दो-पेपर कॉम्बिनेशनों के अतिरिक्त हैं. इस बार भी गेट परीक्षा 30 टेस्ट पेपरों के लिए आयोजित की जाएगी.

जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही एक पेपर लिया है, वे अब नीचे उल्लिखित नवीनतम दो पेपर सेटों में से एक नया पेपर जोड़ सकते हैं. यह विकल्प बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नियमित शुल्क पर उपलब्ध है. जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही दो पेपर चुने हैं, वे दूसरे पेपर के अपने चयन को संशोधित कर सकते हैं. जो लोग मौजूदा दो-पेपर संयोजन से दूसरा पेपर जोड़ना चाहते हैं, वे जुर्माने के साथ नियमित शुल्क देकर नया पेपर जोड़ सकते हैं.

फर्स्ट पेपर कोड सेकेंड पेपर कोड

Aerospace Engineering (AE) Geomatics Engineering (GE)

Agricultural Engineering (AG) Engineering Sciences (XE)

Architecture and Planning (AR) Geology and Geophysics (GG) | Engineering Sciences (XE)

Biomedical Engineering (BM) Data Science and Artificial Intelligence (DA) | Electrical Engineering (EE) | Engineering Sciences (XE)

Biotechnology (BT) Environmental Science and Engineering (ES) | Ecology and Evolution (EY) | Computer Science and Information Technology (CS) | Data Science and Artificial Intelligence

Civil Engineering (CE) Data Science and Artificial Intelligence (DA) | Textile Engineering and Fibre Science (TF) | Electrical Engineering (EE)

Chemical Engineering (CH) Chemistry (CY) | Life Sciences (XL) | Data Science and Artificial Intelligence (DA)

Computer Science and Information Technology (CS) Engineering Sciences (XE) | Biotechnology (BT) | Electrical Engineering (EE) | Mechanical Engineering (ME)

Chemistry (CY) Chemical Engineering (CH) | Humanities and Social Sciences (XH)

Data Science and Artificial Intelligence (DA) Biomedical Engineering (BM) | Civil Engineering (CE) | Instrumentation Engineering (IN) | Chemical Engineering (CE) | Metallurgical Engineering (MT) | Biotechnology (BT) | Humanities and Social Sciences (XH) | Geomatics Engineering (GE)

Electronics and Communication (EC) Life Sciences

Electrical Engineering (EE) Biomedical Engineering (BM) | Life Sciences (XL) | Computer Science and Information Technology (CS) | Civil Engineering (CE)

Environmental Science and Engineering (ES) Biotechnology (BT) | Ecology and Evolution (EY)

Ecology and Evolution (EY) Biotechnology (BT) | Mathematics (MA) | Environmental Science and Engineering (ES)

Geomatics Engineering (GE) Mining Engineering (MN) | Engineering Sciences (XE) | Aerospace Engineering (AE) | Data Science and Artificial Intelligence (DA)

Geology and Geophysics (GG) Architecture and Planning (AR) | Mining Engineering (MN) | Engineering Sciences (XE)

Instrumentation Engineering (IN) Data Science and Artificial Intelligence (DA)

Mathematics (MA) Ecology and Evolution (EY)

Mechanical Engineering (ME) Computer Science and Information Technology (CS)

Mining Engineering (MN) Geomatics Engineering (GE) | Geology and Geophysics (GG)

Metallurgical Engineering (MT) Production and Industrial Engineering (PI) | Data Science and Artificial Intelligence (DA)

Naval Architecture and Marine Engineering (NM) Engineering Sciences (XE)

Petroleum Engineering (PE) Engineering Sciences (XE)

Physics (PH) Life Sciences (XL)

Production and Industrial Engineering (PI) Metallurgical Engineering (MT)

Textile Engineering and Fibre Science (TF) Engineering Sciences (XE) | Civil Engineering (CE)

Engineering Sciences (XE) Agricultural Engineering (AG) | Architecture and Planning (AR) | Biomedical Engineering (BM) | Computer Science and Information Technology (CS) | Geomatics Engineering (GE) | Geology and Geophysics (GG) | Naval Architecture and Marine Engineering (NM) | Petroleum Engineering (PE) | Textile Engineering and Fibre Science (TF)

Humanities and Social Science (XH) Data Science and Artificial Intelligence (DA) | Chemistry (CY)