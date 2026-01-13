NEET से लेकर JEE तक, दिल्ली के इन छात्रों को मुफ्त में मिलती है कोचिंग

Free Coaching Delhi: अगर आप भी दिल्ली में रहकर 11वीं-12वीं क्लास में हैं और इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन महंगी फीस की वजह से बड़े कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो टेंशन छोड़ दीजिए. दिल्ली में महंगी कोचिंग फीस की चिंता में फंसे बच्चों को सरकार मुफ्त में कोचिंग करा रही है. वे JEE, NEET, CLAT, CA और CUET जैसे कॉम्पटेटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल के बाद क्लासरूम कोचिंग और पढ़ाई का सारा मटेरियर भी उपलब्ध कराया जा रहा है. जानिए क्या है यह योजना और इसमें कौन-से छात्र मुफ्त पढ़ सकते हैं.

दिल्ली में JEE से लेकर NEET तक की कोचिंग फ्री

दिल्ली सरकार के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत 2,200 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को मुफ्त कोचिंग दे रही है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पिछले साल नवंबर में बताया था कि इसका मकसद छात्रों को उनके बड़े सपनों तक पहुंचाने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ और ओवलऑल ग्रोथ का भी ध्यान रखना है. इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है.

विद्या शक्ति मिशन में लड़कियों के लिए रिजर्व सीटें

इस योजना में लड़कियों के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं. JEE, NEET, CA फाउंडेशन, CLAT जैसे कोर्स में 50 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व हैं. CUET-UG कोर्स में 1,000 बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, जिनमें 150 सीटें लड़कियों के लिए हैं. यह पहल लड़कियों को बराबर का मौके देने और टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए है.

टॉप कोचिंग संस्थानों के साथ काम

दिल्ली सरकार ने आकाश इंस्टिट्यूट, नारायणा एकेडमी, केडी कैंपस और रविंद्र इंस्टिट्यूट के साथ कोलैबरेशन किया है. ये संस्थान मिलकर स्टूडेंट्स को क्लासरूम और लाइव ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं. सरकारी स्कूलों के बाद और वीकेंड में होने वाली क्लासेस के साथ-साथ छात्रों को फ्री स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज और जरूरी बुक्स भी दी जा रही हैं. इस योजना के तहत छात्रों को AI वाले स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

किन छात्रों को मुफ्त में मिलती है कोचिंग

इस योजना में छात्रों का सेलेक्शन CET (Common Entrance Test) के जरिए होता है, जिसके लिए सितंबर 2025 में आवेदन हुए और एग्जाम 30 अक्टूबर को कराए गए. इस परीक्षा में करीब 62,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए. इसमें पास छात्रों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद 26, नवंबर 2025 से फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं. इस योजना में एक छात्र सिर्फ एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं.

