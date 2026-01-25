JEE Main 2026: 28 और 29 जनवरी की परीक्षा के Admit Card जारी, ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

JEE Main Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 28 और 29 जनवरी को होने वाली JEE Main परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अगर आपकी परीक्षा भी इन तारीखों को है, तो अब आप अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

JEE Main 2026 Admit card out : बिना एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री

बता दें कि परीक्षा केंद्र पर एंट्री के लिए एडमिट कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके बिना आपको एग्जाम हॉल में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसलिए, इसे डाउनलोड करने के बाद इसका एक साफ प्रिंटआउट जरूर निकाल लें. मोबाइल में एडमिट कार्ड दिखाना काफी नहीं होगा.

JEE Main 2026 Admit card out : एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करें-

सबसे पहले आफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको 'JEE Main 2026 Admit Card' का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड (या जन्मतिथि) दर्ज करें.

सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट जरूर ले लें.

JEE Main 2026 Admit card out : एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर चेक करें

जैसे ही एडमिट कार्ड आपके हाथ में आए, उसमें दी गई जानकारियों को बहुत ध्यान से देख लें. कोई छोटी सी गलती भी आगे चलकर परेशानी बन सकती है. ये चीजें जरूर चेक करें-

अपना नाम और पिता का नाम.

जन्मतिथि (जो आपके आधार कार्ड या मार्कशीट में है).

आपका फोटो और सिग्नेचर साफ दिख रहे हैं या नहीं.

परीक्षा की तारीख, शिफ्ट की टाइमिंग और एग्जाम सेंटर का एड्रेस.

आपकी कैटेगरी (जैसे जनरल, OBC, SC/ST आदि).

JEE Main 2026 Admit card out: अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती हो तो क्या करें?

अगर एडमिट कार्ड में आपके नाम, फोटो या किसी और जानकारी में कोई गलती नजर आती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप तुरंत NTA की हेल्पलाइन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.

अगर सुधार में समय लग रहा है, तब भी आप पुराने (डाउनलोड किए गए) एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा देने जा सकते हैं. NTA बाद में अपने रिकॉर्ड में सुधार कर देगा.