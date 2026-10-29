Diwali-Chhath School Holidays 2026: यूपी, बिहार और झारखंड में दिवाली-छठ पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

Diwali & chhath puja holiday list 2026 : साल 2026 में नवंबर महीने में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के स्कूलों में त्योहारों की लंबी छुट्टियां मिलने जा रही हैं. इस साल खास बात यह है कि दिवाली (8 नवंबर) और छठ पूजा (15 नवंबर) दोनों ही बड़े त्योहार रविवार (Sunday) के दिन पड़ रहे हैं. ऐसे में राज्यों के शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार कब और कितने दिन स्कूल बंद रहेंगे, आइए जानते हैं विस्तार से...

बिहार में लगातार 11 दिनों की छुट्टी

बिहार शिक्षा विभाग द्वारा साल 2026 के लिए जारी किए गए छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक-

राज्य के सभी स्कूल 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2026 तक लगातार बंद रहेंगे. इसमें दिवाली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की छुट्टियां शामिल हैं.

इसके अलावा, नवंबर महीने में ही 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी स्कूल बंद रहेंगे.

झारखंड में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार-

8 नवंबर (रविवार): दिवाली

9 नवंबर: गोवर्धन पूजा की छुट्टी

11 नवंबर: भैया दूज / चित्रगुप्त पूजा का अवकाश

16 और 17 नवंबर: छठ पूजा के अवसर पर स्कूलों में आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है.

उत्तर प्रदेश के स्कूलों का हॉलिडे कैलेंडर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार-

8 नवंबर: दिवाली (रविवार)

9 नवंबर: गोवर्धन पूजा (गैजेटेड अवकाश)

11 नवंबर: भैया दूज / चित्रगुप्त पूजा (गैजेटेड अवकाश)

15 और 16 नवंबर: छठ पूजा के अवसर पर निर्बंधित या वैकल्पिक अवकाश (Restricted/Optional Holiday) घोषित किया गया है.

इस बात का रखें ख्याल

क्योंकि इस बार ये दोनों महापर्व रविवार को पड़ रहे हैं, इसलिए सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सटीक तारीखों की कंफर्मेशन के लिए अपने-अपने स्कूल की डायरी और क्लास टीचर से एक बार जरूर जानकारी ले लें.

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