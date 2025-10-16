विज्ञापन

दिवाली पर किस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा सबसे ज्यादा बोनस? देख लीजिए लिस्ट

Diwali Bonus 2025: दिवाली से पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को खुशियों का तोहफा दिया है. इस बार कई राज्यों ने बोनस और महंगाई भत्ते (DA) बढ़ाए हैं. जानिए किस राज्य के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा बोनस मिला है.

कई राज्यों ने किया दिवाली बोनस का ऐलान

Diwali Bonus 2025: दिवाली से पहले ही केंद्र से लेकर राज्यों तक ने अपने कर्मचारियों को खुशियों का तोहफा दिया है. हर बार की तरह इस बार कई राज्यों की सरकारों ने लाखों कर्मचारियों के लिए बोनस और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं तो चलिए जानते हैं कि किन-किन राज्यों में कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिला है और किस राज्य ने अब तक सबसे ज्यादा लाभ देने का ऐलान किया है और ये कितना है. 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा

केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसका मतलब यह है कि DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. यानी अक्टूबर की सैलरी में पिछले तीन महीनों का DA एरियर के रूप में मिलेगा. इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी, बल्कि दिवाली की खुशियों में भी चार चांद लग जाएंगे.

यूपी में 14.82 लाख कर्मचारी को दिवाली गिफ्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की मंजूरी दी है. राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, मासिक उपलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए के आधार पर 30 दिनों की उपलब्धियों का आंकलन किया जाएगा. इसके तहत हर पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा. इस फैसले से लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बोनस कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशियों और उत्साह का पैकेज लेकर आएगा.

यूपी से लेकर बिहार तक, दिवाली पर कहां मिल रही कितने दिन की छुट्टियां? देख लीजिए पूरी लिस्ट

राजस्थान में 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस

राजस्थान सरकार ने भी दिवाली से पहले एड हॉक बोनस की घोषणा की है. राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बोनस सैलरी लेवल L-12 या 4,800 रुपए से कम ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को मिलेगा. हर पात्र कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए का एड हॉक बोनस मिलेगा. इससे राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारी खुशियों के साथ दिवाली मना पाएंगे.

गुजरात में क्लास-4 और अन्य कर्मचारियों के लिए बोनस

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने क्लास-4 कर्मचारियों और अन्य पात्र स्टाफ के लिए 7,000 रुपए तक का एड हॉक बोनस मंजूर किया है. इस फैसले से करीब 16,921 कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इसमें राज्य कैबिनेट के स्टाफ, विधानसभा स्पीकर और उनकी टीम, पंचायत और विश्वविद्यालय से जुड़े कर्मचारी, ग्रांट-इन-एड स्कूल और कॉलेज स्टाफ, राज्य बोर्ड और कॉर्पोरेशन के क्लास-4 कर्मचारी शामिल हैं. इसके साथ ही ST कर्मचारियों का DA 55% से बढ़ाकर अतिरिक्त 2% किया गया है. इससे 40,000 से ज्यादा ST कर्मचारियों को कुल 30 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा.

उत्तराखंड में 2.5 लाख कर्मचारियों को बोनस

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए DA में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की है. DA 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है. इसका फायदा करीब 2.5 लाख कर्मचारी और शिक्षकों को होगा. बोनस की सीमा 4,800 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों के लिए 7,000 रुपए तक है. कैजुअल और डेली सैलरी पाने वाले कर्मचारी 1,200 रुपए तक पाएंगे. इस फैसले से कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया DA एरियर एक साथ मिलेगा. इसका मतलब है कि उनकी दिवाली खुशियों और आर्थिक राहत से भरपूर होगी.

