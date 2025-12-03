EWS कैटेगरी में एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी, ऐसे भरें नर्सरी का फॉर्म

Delhi Nursery Admission 2026: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी (प्री-स्कूल), केजी (किंडरगार्टन) और क्लास 1 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इन स्कूलों में एडमिशन के लिए कैटगरी वाइज कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. ऐसे में अभिभावक जो खासकर किसी कैटगरी से आते हैं वे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए आवेदन करते समय किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. एडमिशन प्रक्रिया दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education - DoE) की ओर से जारी की जाती है. सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन (Verify) करने के लिए ऑरिजनल (Original) के साथ ले जाना जरूरी है.

इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी

पहचान और निवास प्रमाण पत्र (Identity and Residence Proof)

राशन कार्ड / स्मार्ट कार्ड (Ration Card / Smart Card)-बच्चे के नाम पर जारी राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड या माता-पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड जिसमें बच्चे का नाम भी हो. या

डोमिसाइल प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)-माता-पिता में से किसी एक का दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट. या

बिजली/पानी/टेलीफोन बिल-माता-पिता के नाम पर जारी बिजली बिल, पानी बिल या टेलीफोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड). या

पासपोर्ट-माता-पिता में से किसी एक का पासपोर्ट (अगर हो तो) या

आधार कार्ड / वोटर आईडी कार्ड-माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड.

ये सभी डॉक्यमेंट्स जरूरी है

बच्चे की आयु का प्रमाण पत्र (Proof of Child's Age)

EWS कैटेगरी का प्रमाण पत्र (EWS Category Proof)

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate).

DG कैटेगरी का प्रमाण पत्र (DG Category Proof)

वंचित समूह (DG) के तहत एडमिशन के लिए में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)-अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (गैर-क्रीमी लेयर) होने का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.

दिव्यांगजन प्रमाण पत्र (Disability Certificate)-यदि बच्चा दिव्यांगजन (PWD) है, तो सक्षम सरकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र.

बच्चे के पासपोर्ट साइज फोटो

माता-पिता के पासपोर्ट साइज फोटो

ये भी पढ़ें-एलन मस्क का इंटरव्यू करने वाले निखिल कामत की कितनी है एक महीने की कमाई?