Delhi Schools: दिल्ली में GRAP-4 लागू होने पर क्या स्कूल होंगे बंद? जानें कैसे चलेंगी बच्चों की क्लासें

GRAP 4 in Delhi school Closed: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब हो गई है. जिसके चलते दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को कक्षा नौवीं और 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ‘हाइब्रिड मोड' में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है. पांचवीं तक की कक्षा पहले से ही ‘हाइब्रिड मोड' पर चल रही है. ‘हाइब्रिड मोड' का मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से कक्षाएं संचालित करने से है. यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी एक आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को और बिगड़ने से रोकने के लिए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेप) के तहत चरण-चार को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया.

इस संबंध में 13 दिसंबर के जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अगले आदेश तक जहां भी संभव हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है.

बता दें दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इससे पहले ग्रेप के तहत चरण-तीन प्रतिबंध लागू किए थे, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कक्षा पांच तक की कक्षाओं को ‘हाइब्रिड मोड' में चलाना शामिल था.

400 के पार पहुंचा AQI

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि शनिवार को इस वर्ष की अब तक की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई जो 11 नवंबर को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम स्तर 428 को भी पार कर गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 431 रहा, जबकि वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने अनुमान जताया है कि रविवार को भी एक्यूआई ‘गंभीर' श्रेणी में रहेगा.