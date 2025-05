Exam Cancel 2025: एग्जाम हो रहे पोस्टपोन, स्कूल हो रहे बंद, भारत-पाक तनाव के बीच क्या CUET UG, और UGC NET की परीक्षाएं हो जाएंगी कैंसल?

Exam Cancel 2025: भारत-पाक के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए सुरक्षा के नजरिए से ICAI ने सीए की कुछ एग्जाम को पोस्टपोन किया है. वहीं कुछ दिनों बाद सीयूईटी यूजी की परीक्षा होने वाली है वहीं जून में यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है. ये दोनों परीक्षाएं एनटीए की ओर से देश-विदेशों में आयोजित कराई जाती है. ऐसे में स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं सीयूईटी यूजी की परीक्षा कैंसल न हो जाए. क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा समय पर होनी थी, लेकिन आगे बढ़ा दिया गया है. पहले सीयूईटी यूजी की परीक्षा 8 मई से होने वाली थी लेकिन अब 13 मई से होगी.

वहीं यूजीसी नेट की परीक्षा भी होने वाली है. जो जून के लिए शेड्यूल किया गया है. ऐसे में इन एग्जाम्स को लेकर कैंसल होने की संभावना है. हालातों को देखते हुए एग्जाम कैंसल हो सकते हैं. भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच अगर माहौल कंट्रोल में रहा तो परीक्षाएं कैंसल नहीं होगी.लेकिन माहौल ज्यादा खराब होता है तो सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं कैंसल होने की संभावना है. हालांकि एग्जाम कैंसल होने की जानकारी ऑफिशियली जानकारी एनटीए की ओर से दे दी जाएगी. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि किसी भी फेक न्यूज पर भरोसा न करें. सही जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखें.

Important Announcement-In view of the tense security situation in the Country, the remaining papers of CA Final, Intermediate & PQC Examinations [International Taxation–Assessment Test (INTT AT)] May 2025 from 9th May 2025 to 14th May 2025 stand postponed.https://t.co/EIS52g5gRz pic.twitter.com/06WvolgR7s