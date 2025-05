CA Exams Cancel: भारत-पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच सीए की परीक्षा पोस्टपोन, जल्द जारी होगी नई तारीख

CA Exams Cancel: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए की परीक्षा कैंसल कर दी है. ICAI ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है. जारी नोटिस के मुताबिक, इंस्टीट्यूट ने 9 मई से 14 मई, 2025 तक आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है. नोटिस में कहा गया है कि देश में तनावपूर्ण और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल, इंटरमीडिएट और पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षाओं अंतर्राष्ट्रीय टेक्सेशन- ईवैल्यूएशन परीक्षा (आईएनटीटी एटी) मई ​​2025 के बचे हुए जो पेपर 9 मई 2025 से 14 मई 2025 तक होने वाले थे उसे पोस्टपोन कर दिया गया है.

इन एग्जाम्स की जल्द ही नई तारीख भी घोषित की जाएगी. ये परीक्षा देश के सभी राज्यों और विदेशों में भी आयोजित की जाने वाली थी.सीए की परीक्षा अबु धाबी, बहरीन, थिंपू (भूटान),कुवैत, मस्कट, रियाद (सऊदी अरब), दोहा, दुबई, काठमांडु में भी कराई जाती है. ऐसे में हालातों को देखते हुए परीक्षा को रोकने का फैसला लिया गया है.

Important Announcement-In view of the tense security situation in the Country, the remaining papers of CA Final, Intermediate & PQC Examinations [International Taxation–Assessment Test (INTT AT)] May 2025 from 9th May 2025 to 14th May 2025 stand postponed.https://t.co/EIS52g5gRz pic.twitter.com/06WvolgR7s