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NTA ने CSIR UGC NET June 2026 रैंक लिस्ट की जारी, यहां चेक करें

CSIR UGC NET June 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर. NTA ने परीक्षा का Result और Rank जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

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NTA ने CSIR UGC NET June 2026 रैंक लिस्ट की जारी, यहां चेक करें
NTA ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है.

CSIR-UGC NET Rank list 2026 : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने Joint CSIR-UGC NET June 2026 एग्जाम का रिजल्ट 11 सितंबर को जारी कर दिया था और अब रैंक लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. ऐसे में अब अभ्यर्थी अब ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड देख सकते हैं. 

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समस्या होने पर यहां करें संपर्क

NTA ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है. Joint CSIR-UGC NET June 2026 परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए अभ्यर्थी 011-40759000 और 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा csirnet@nta.ac.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं.

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