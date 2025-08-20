CSIR Result 2025 का रिजल्ट जल्द होगा आउट, Answer key हुई जारी इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

CSIR UGC Net 2025 : राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) जल्द ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR-UGC NET) का परिणाम घोषित करने वाली है. जबकि फाइनल आंसर की आज जारी कर दी गई है. उम्मीदवार अब वेबसाइट csirnet.nta.ac.in से आधिकारिक सीएसआईआर नेट 2025 आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

आपको बता दें कि परीक्षा 28 जुलाई, 2025 को दो पालियों में आयोजित की गई थी. फाइनल आंसर की में question ID, correct option ID, subject ID, exam date, और paper code जैसे डिटेल्स शामिल हैं, जिससे उम्मीदवारों के लिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है.

इससे पहले, प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, और उम्मीदवारों को 3 अगस्त, 2025 तक हर प्रश्न ₹200 योग्य शुल्क देकर ऑब्जेक्शन मार्क कराने का अवसर दिया गया था. आपत्तियों की समीक्षा के आधार पर, एनटीए ने आंसर की को अंतिम रूप दिया है और जीव विज्ञान के पेपर में से एक प्रश्न के मूल्यांकन से हटा दिया है.