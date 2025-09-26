विज्ञापन

CSIR UGC NET December 2025 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इस दिन से एग्जाम शुरू

उम्मीदवार  CSIR UGC NET के लिए तैयारी कर रहे हैं वे वे ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Read Time: 2 mins
Share
CSIR UGC NET December 2025 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इस दिन से एग्जाम शुरू
नई दिल्ली:

UGC NET December 2025 Registration:  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने  जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC NET) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार  CSIR UGC NET के लिए तैयारी कर रहे हैं वे आवेदन कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर तक है. अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो उसे सुधारने के लिए 29 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है. 

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर की परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. पेपर  180 मिनट का होगा, पहली शिफ्ट सुबह 9.30 में शुरू होगी और 12  बजे तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से शुरू होगी और 6 बजे तक चलेगी. NTA ने एग्जाम के कुछ दिनों पर पहले सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी करेगा. 

UGC NET December 2025 Registration Link

CSIR UGC NET की परीक्षा

CSIR UGC NET की परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति और Phd में एडमिशन के लिए किया जाता है. सीएसआईआर नेट परीक्षा साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोजित होती है. इसमें साइंस के विषय जैसे फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी आदि की परीक्षा होती है.

क्या होनी चाहिए पात्रता

इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55 प्रतिशत नंबर के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी. अपीयरिंग भी आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 30 साल और पीएचडी व असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है.

ये भी पढ़ें-UPPSC PCS 2025 Admit Card: यूपी पीसीएस परीक्षा में बस कुछ दिन बाकी, जानिए कब जारी होगा एडमिट कार्ड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CSIR UGC NET, CSIR UGC NET 2024, CSIR UGC NET 2025, CSIR UGC NET 2025 Exam Date, CSIR UGC NET 2025 Registration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com