CLAT 2027 Notification Out: 6 दिसंबर को होगी परीक्षा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में नहीं हुआ बदलाव, जानिए कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

CLAT 2027 Notification Released : नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम ने बुधवार को CLAT 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, क्लैट की परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. वहीं, क्लैट-2027 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस 3 अगस्त 2026 से शुरू होगी, जो 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी.

बता दें कि यह नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2026 को हुई NLUs के कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी की सालाना बैठक में CLAT एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट 2026 के बारे में लिए गए फैसलों के बेसिस पर जारी की गई है.

सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में नहीं हुआ चेंजेज

गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया है कि CLAT 2027 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) क्वेश्चन पेपर के सिलेबस या पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि, CLAT 2027 के कन्वेनर और सभी पेपर सेटर, सवालों के फॉर्मेट और क्वालिटी के बारे में CLAT एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करेंगे और जहां भी मुमकिन होगा, उन्हें लागू किया जाएगा.

CLAT एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट पर मांगी जाएगी राय

कंसोर्टियम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर CLAT एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट पब्लिश करेगा ताकि एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स और आम जनता से राय और सुझाव मांगे जा सकें.

31 अगस्त दे सकते हैं राय

स्टेकहोल्डर्स कंसोर्टियम की वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन फॉर्म के जरिए 31 अगस्त 2026 तक अपनी राय दे सकते हैं.

CLAT 2028 के लिए सिफारिशों पर किया जाएगा विचार

नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि 17 मई 2026 को भोपाल की नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में NLUs के कंसोर्टियम के प्रेसिडेंट की बुलाई गई बैठक में यह तय किया गया था कि भारत के चीफ जस्टिस का ऑफिस एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों की और जांच करने के लिए एक कमेटी बनाएगा. NLU के कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी प्रस्तावित कमिटी के साथ तालमेल बिठाएगी और CLAT 2028 की तैयारी करते समय एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों और लोगों की राय, दोनों पर विचार करेगी.

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