Uttar Pradesh Police SI Scorecard 2026 OUT: डायरेक्ट लिंक से चेक करें फटाफट नॉर्मलाइज्ड स्कोर

Uttar Pradesh Police SI Scorecard 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. अब रिटेन एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार नॉर्मलाइज्ड स्कोर 22 जुलाई यानी आज सुबह 10 बजे से 21 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप स्कोरकार्ड देखने का तरीका.

UP पुलिस SI स्कोरकार्ड 2026 कैसे देखें?

उम्मीदवार अपने नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है:

ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं. अब आप 'Click Here for Normalized Score' लिंक पर क्लिक करिए. अपने रजिस्टर्ड नंबर और DOB का भरकर लॉग इन करिए. लॉग इन करते ही स्क्रीन पर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर खुल जाएगा. अब आप स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सेव कर लीजिए. स्कोरकार्ड लिंक 22 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक एक्टिव रहेगा.

UP पुलिस SI स्कोरकार्ड 2026: इंपॉर्टेंट डेट

यह भर्ती परीक्षा 4,543 सब-इंस्पेक्टर और समकक्ष पदों को भरने के लिए कराई गई है. फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट 14 जुलाई 2026 को जारी किया गया था.

योग्य होने के लिए कैंडिडेट्स को रिटेन एग्जाम के हर सब्जेक्ट में कम से कम 35 फीसदी अंक और कुल मिलाकर 50 फीसदी अंक लाना जरूरी है.

स्कोरकार्ड देखने में अगर टेक्निकल समस्या आर रही है तो उम्मीदवार पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं.

बोर्ड ने उम्मीदवारों को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव रखने की सलाह दी है, क्योंकि स्कोर से रिलेटेड जानकारी ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी.

कैंडिडेट्स को 21 अगस्त 2026 को पोर्टल बंद होने से पहले अपने नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लेने चाहिए.

भविष्य के लिए अपने स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्टर्ड नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा.

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