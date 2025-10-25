इस प्रोफेसर के पास हैं पूरे गांव जितनी डिग्रियां, चलता-फिरता इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं लोग

किसी भी चीज की डिग्री लेने के लिए लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है. कई लोग तो परीक्षा तक पास नहीं कर पाते हैं. वहीं कुछ ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो या फिर चार डिग्रियां ली होती हैं...लेकिन क्या आप ऐसे शख्स को जानते हैं, जिनके पास एक दो या चार नहीं बल्कि 150 डिग्री हैं? चेन्नई के प्रोफेसर वीएन पार्थिबन का नाम ऐसे ही लोगों में शामिल है, जिनके पास अब तक 150 से ज्यादा डिग्रियां हो चुकी हैं और इसी वजह से उन्हें चलता-फिरता इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है. आइए जानते हैं कि प्रोफेसर पार्थिबन ने ऐसा कैसे किया और अब वो क्या चाहते हैं.

ये है टारगेट

प्रोफेसर वीएन पार्थिबन ने 150 से ज्यादा डिग्रियां हासिल कर ली हैं, लेकिन वो यहां नहीं रुकना चाहते हैं. उनका सपना है कि वो 200 डिग्री पूरी करें. इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पिछले 30 सालों में ये तमाम डिग्रियां अपने नाम की हैं. सबसे खास बात ये है कि इस जूनून के लिए प्रोफेसर ने अपनी सैलरी का 90 फीसदी हिस्सा खर्च कर दिया. जिसमें, एडमिशन किताबों और एग्जाम फीस का खर्चा शामिल है.

मां से किया था वादा

चेन्नई के प्रोफेसर वीएन पार्थिबन ने अपनी मां से एक वादा किया था, जिसके बाद उनकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ और लगातार चलता ही जा रहा है. अपनी पहली डिग्री उन्होंने मुश्किल से पास की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि वो अब लगातार पढ़ते ही रहेंगे और हर डिग्री हासिल करेंगे. यही वजह है कि अब प्रोफसर को लोग कई नामों से बुलाते हैं. उन्हें कुछ लोग चलता-फिरता इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं तो कुछ के लिए वो डिग्रियों का एक भंडार हैं.

इन चीजों की हैं डिग्रियां

प्रोफेसर पार्थिबन का रूटीन काफी अनुशासित है. वो रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात तक पढ़ाई करते हैं. फिलहाल वो आरकेएम विवेकानंद कॉलेज, चेन्नई में कॉमर्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी हैं. प्रोफेसर के पास 13 एमए, 13 मास्टर ऑफ लॉ (एमएल), 8 एमकॉम, 4 एमएससी, 12 एमफिल, 14 एमबीए और कई विषयों में डिग्रियां हैं. अभी वह मैनेजमेंट में पीएचडी (PhD) और कॉर्पोरेट लॉ में मास्टर डिग्री कर रहे हैं. उनकी पत्नी के पास भी 9 डिग्रियां हैं.