CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 पैटर्न: क्या बदला और क्या है नया, एग्जाम से पहले चेक करें ये जरूरी डिटेल्स

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की परीक्षाएं फरवरी से शुरू हो रही है. इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा.

नई दिल्ली:

CBSE Board Exam 2026 Pattern: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की शैक्षणिक सत्र 2025-26 की परीक्षाएं फरवरी से शुरू हो रही है. इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा. क्योंकि सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में कई बदलाव किए हैं. जो स्टूडेंट्स इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें. क्योंकि इस बदलाव की जानकारी आपको काफी पहले दे दी गई थी, तो आपके दिमाग से काफी कुछ निकल सकता है.  

सीबीएसई न्यू एग्जाम पैटर्न

CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए योग्यता-आधारित प्रश्नों (जिसे 'क्षमता-आधारित प्रश्न' भी कहा जाता है) का वेटेज बढ़ा दिया है. 10वीं में वेटेज (2026) के लिए योग्यता-आधारित प्रश्न (Competency-Based) 50 प्रतिशत होगी. 12वीं की परीक्षा के लिए ये वेटेज 40 प्रतिशत होगा. 10वीं की परीक्षा में MCQs सवाल 20 प्रतिशत रहेंगे और 12वीं परीक्षा में 40 प्रतिशत MCQs सवाल होंगे.

ये ऐसे सवाल होते हैं जो सीधे किताबों से नहीं पूछे जाते हैं. जैसे केस स्टडी आधारित प्रश्न (Case Study Based Questions). स्रोत-आधारित एकीकृत प्रश्न (Source-Based Integrated Questions).ऐसे सवाल जो छात्र की समझ और एप्लीकेशन (Application) की क्षमता की जांच करते हैं. इन सवालों का वेटेज 50 और 40 प्रतिशत होगा. 

पारंपरिक सवालों की हिस्सेदारी में कमी

कक्षा 10वीं में शॉर्ट/लॉन्ग प्रश्नों का वेटेज 40% से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है. कक्षा 12वीं में शॉर्ट/लॉन्ग प्रश्नों का वेटेज 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है. यह बदलाव छात्रों को रटने के बजाय अवधारणाओं (Concepts) को समझने और उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करने के लिए प्रेरित करेगा.

