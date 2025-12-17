CAT Final Answer Key 2025 जल्द होगी जारी, जानें कैसे कर सकेंगे चेक; देखें लेटेस्ट अपडेट

CAT Final Answer Key 2025: CAT 2025 देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड आज यानी 17 दिसंबर को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की फाइनल आंसर की जारी करेगा. इसके बाद रिज़ल्ट और स्कोरकार्ड भी जल्द आने की उम्मीद है. आइए जानते हैं, फाइनल आंसर की से जुड़ी पूरी जानकारी और इसे कैसे चेक कर सकते हैं.

फाइनल आंसर की कब जारी होगी?

IIM कोझिकोड ने साफ कर दिया है कि CAT 2025 की फाइनल आंसर की 17 दिसंबर को जारी की जाएगी. यह आंसर की रिजल्ट तैयार करने का आधार होगी. CAT 2025 की परीक्षा 30 नवंबर को कई शिफ्ट में आयोजित हुई थी.

ऑब्जेक्शन विंडो और समीक्षा

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद, IIM-K ने 8 से 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन विंडो खोली थी. इस दौरान तीनों सेक्शन VARC, DILR और QA में कुल 187 ऑब्जेक्शन मिले. सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पैनल ने की.

कितने ऑब्जेक्शन स्वीकार हुए?

IIM कोझिकोड ने बताया कि सभी ऑब्जेक्शन की जांच के बाद केवल एक ऑब्जेक्शन को स्वीकार किया गया. यह शिफ्ट 1 के क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन से जुड़ा था. बाकी सभी ऑब्जेक्शन को मेरिटलेस पाया गया और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया.

रिजल्ट कब आएगा?

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद रिज़ल्ट की घोषणा होगी. हालांकि IIM कोझिकोड ने अभी तक रिज़ल्ट की तारीख नहीं बताई है. आमतौर पर फाइनल आंसर की के बाद कुछ हफ्तों में रिज़ल्ट घोषित किया जाता है. रिजल्ट में स्केल्ड स्कोर और पर्सेंटाइल शामिल होंगे.

कैसे चेक करें फाइनल आंसर की?

जो छात्र फाइनल आंसर की देखना चाहते हैं, वे इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें...