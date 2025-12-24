CAT 2025 Result: IIM कोझिकोड ने जारी किया रिजल्ट; यहां से करें डाउनलोड- DIRECT LINK

IIM CAT 2025 Result Updates: कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. IIM कोझिकोड ने 24 दिसंबर 2025 को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. लगभग 2.58 लाख परीक्षार्थियों के लिए यह रिजल्ट MBA एडमिशन प्रक्रिया के अगले चरण की शुरुआत करेगा. उम्मीदवार अब अपने स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

कहां देखें रिजल्ट?

CAT 2025 का रिजल्ट केवल आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर उपलब्ध है. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके स्कोरकार्ड देख सकते हैं. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर स्कोरकार्ड टैब पर क्लिक करें और पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें.

परीक्षा का ओवरव्यू

CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित की गई थी. यह देशभर के 170 शहरों में 339 परीक्षा केंद्रों पर तीन अलग-अलग सेशंस में हुई. इस बार लगभग 86% उपस्थिति दर्ज की गई. पर्सेंटाइल तय करने से पहले स्कोर को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से प्रोसेस किया जाएगा ताकि सभी स्लॉट्स में समानता बनी रहे.

रिजल्ट से पहले क्या हुआ था?

प्रोविजनल आंसर की 4 दिसंबर को जारी की गई थी और 17 दिसंबर को फाइनल आंसर की प्रकाशित हुई. रिजल्ट के साथ IIM कोझिकोड कट-ऑफ स्कोर और टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करेगा.

स्कोरकार्ड में क्या होगा?

CAT 2025 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, पंजीकरण संख्या, फोटो, श्रेणी, सेक्शन-वाइज स्केल्ड स्कोर (VARC, DILR, QA), प्रत्येक सेक्शन का प्रतिशतक और ओवरऑल प्रतिशतक शामिल होगा. यह जानकारी MBA और मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए जरूरी है.

IIM CAT 2025 Result: स्कोरकार्ड कहां और कैसे देखें?

CAT 2025 का परिणाम इस वर्ष परीक्षा आयोजित करने वाले IIM द्वारा संचालित आधिकारिक CAT वेबसाइट पर ही उपलब्ध है. उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड इस प्रकार देख सकते हैं...

CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद “CAT 2025 रिजल्ट” या “लॉगिन” लिंक पर क्लिक करें.

अपना पंजीकृत CAT यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

सफल लॉगिन के बाद, डैशबोर्ड पर प्रदर्शित स्कोरकार्ड टैब खोलें.

स्क्रीन पर CAT 2025 का स्कोरकार्ड देखें.

स्कोरकार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए इसे सेव रखें.

