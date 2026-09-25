बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तरफ से TRE-4 के तहत 32,388 पदों पर आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं. बिहार के लाखों अभ्यर्थी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए हाल ही में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद जिसमें एकल परीक्षा और बाकी तमाम तरह के बदलाव किए गए. अब आवेदन शुरू हो चुके हैं और ये पूरा प्रोसेस 26 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. इस बड़ी भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है और नए नियम क्या हैं... ये तमाम चीजें आपको इस LIVE ब्लॉग में मिलेंगीं.

BPSC TRE-4 के लिए आवेदन का तरीका

आवेदन के लिए सबसे पहले bpsconline.bihar.gov.in पर जाएं

इससे बाद आपको अपनी मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से लॉगइन करना होगा

लॉगइन करने से पहले आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, बिना इसके आवेदन नहीं कर सकते हैं

लॉगइन के बाद TRE-4 भर्ती का लिंक नजर आएगा, जिस पर क्लिक करके फॉर्म खुल जाएगा

फॉर्म को ध्यान से भरें और मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें

आखिरी में सब कुछ चेक करने के बाद सबमिट कर दें और इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें

नोट कर लीजिए ये जरूरी डेट्स

आवेदन शुरू होने की तारीख - 25 सितंबर

फीस जमा करने की आखिरी तारीख - 25 अक्टूबर

आवेदन करने की आखिरी तारीख - 26 अक्टूबर

भर्ती परीक्षा की तारीख - अभी तय नहीं

BPSC TRE 4.0 Live Updates:



