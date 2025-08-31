विज्ञापन

Rajasthan 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए जल्द जारी होंगे नतीजे, ऐसे करें रिजल्ट चेक

राजस्थान 10वीं, 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी होने वाले हैं. स्टूडेंट्स वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

नई दिल्ली:

Rajasthan supplementary Result 2025: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं, 12वीं की परीक्षा के नतीजों का स्टूडेंट्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. परिणाम जारी होने को लेकर फिलहाल अबतक कोई तारीखों की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन जल्द ही रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है. आरबीएसई सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी की गई थी.

अगस्त में हुई थी परीक्षा

आरबीएसई कक्षा 12 की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं , 6 अगस्त से 8 अगस्त, 2025 तक पेन-एंड-पेपर मोड (ऑफ़लाइन मोड) में आयोजित की गईं थी. कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, परिणाम घोषित होने के बाद, अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. ये परीक्षा उन लोगों के लिए कराई गई थी, जो मेन परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे.

उम्मीदवार नीचे दिए गए प्रारूप में एसएमएस भेजकर कक्षा 12वीं के लिए अपना आरबीएसई कम्पार्टमेंट परिणाम 2025 देख सकते हैं:

  • आर्ट्स के लिए, RJ12A [रोल नंबर] टाइप करें और इसे 5676750 या 56263 पर भेजें.
  • साइंस के लिए, RJ12S [रोल नंबर] टाइप करें और इसे 5676750 या 56263 पर भेजें.
  • कॉमर्स के लिए, RJ12C [रोल नंबर] टाइप करें और इसे 5676750 या 56263 पर भेजें.

