बिहार NEET UG मेरिट लिस्ट जारी, एक ही कॉलेज पर टिकी हैं सबकी निगाहें...

Bihar NEET UG merit list 2025 : बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी कोर्स में एडमिशन के लिए NEET UG 2025 की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. यह लिस्ट राज्य के 85% कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए जारी की गई है. इस लिस्ट के आते ही यह भी साफ हो गया है कि बिहार के टॉपर्स का भरोसा किस मेडिकल कॉलेज पर सबसे ज्यादा है.

PMCH है टॉपर्स की पहली पसंद

बिहार के ज्यादातर टॉपर्स एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो है पटना का प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH). काउंसलिंग के लिए भरे गए आवेदनों के अनुसार, टॉप 150 रैंक वाले अधिकतर छात्रों ने अपनी पहली पसंद के तौर पर पीएमसीएच को ही चुना है.

मेडिकल की दुनिया में PMCH (Patna Medical College and Hospital ) की अपनी एक अलग पहचान है और यह हमेशा से ही टॉपर्स की पहली पसंद रहा है. इसके बाद छात्रों ने नालंदा मेडिकल कॉलेज (NMCH), पटना और आईजीआईएमएस (IGIMS), पटना को अपनी दूसरी और तीसरी पसंद बताया है.

बता दें कि इस साल की मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर यानी स्टेट रैंक 1 पर ऋणालिनी किशोर झा का नाम है. ऋणालिनी की ऑल इंडिया रैंक (AIR) 181 है, उनके ठीक पीछे स्टेट रैंक 2 पर मुस्कान, रैंक 3 पर ऋषभ और रैंक 4 पर आर्यन कुमार ने अपनी जगह बनाई है.

विदित हो कि स्टेट मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को जारी किया गया था. जिसके आधार पर पहले राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 24 अगस्त को घोषित कर दिया गया. जिन छात्रों को पहले राउंड में सीट मिल गई है, उन छात्रों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया आज यानी 26 अगस्त से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त तक चलेगी. इस दौरान छात्रों को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉट हुए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा.

नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए क्या चाहिए डॉक्यूमेंट

- नीट यूजी एडमिट कार्ड

- नीट यूजी स्कोर कार्ड

- मैट्रिक सर्टिफिकेट

-इंटरमिडिएट या इसके समकक्ष परीक्षा पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट

- आवास प्रमाण पत्र

- जाति प्रमाण पत्र

- निजि मेडिकल /डेंटल कॉलेजो के लिए जरूरी सभी प्रमाण पत्र

-पासपोर्ट साइज 6 फोटो

- UGMAC-2025 ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट

- आधार कार्ड

- बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट फॉर्म 1

- अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे ph/ews सर्टिफिकेट

किस कॉलेज में कितनी हैं सीट हैं



PMCH, पटना 165

DMCH, दरभंगा 97

JLNMCH, भागलपुर 98

NMCH, पटना 124

SKMCH, मुजफ्फरपुर 98

ANMSCH, गया 98

IGIMS, पटना 128

GMC, बेतिया 102

BMIMS, पावापुरी 102

JKTMC, मधेपुरा 85

ESICMC, बिहटा 50

GMC, पूर्णिया 85

पटना डेंटल कॉलेज 30

GDC रहुई, नालंदा 85

कुल सीट 1347 हैं

