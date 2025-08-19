NEET PG का रिजल्ट हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

NBSEMS NEET PG Result 2025 out : NBEMS (नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशनल इन मेडिकल साइंस) ने नीट पीजी एग्जाम 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. अगर आप ने भी यह परीक्षा दी है तो ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं.

आपको बता दें कि इस साल NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी.

कैसे करें रिजल्ट चेक

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं

इसके बाद आपको वेब पेज पर NEET-PG लिंक सेलेक्ट करें

फिर आप आपको रिजल्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना है

क्लिक करते ही पीडीएफ आपकी आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा

अब आप अपने रोल नंबर को इसमें चेक करके अपना स्कोर जान सकते हैं

आप पीडीएफ को डाउलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं



