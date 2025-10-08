लोकगीतों की क्वीन मैथिली ठाकुर कितनी पढ़ी-लिखी हैं, जानिए उनका एजुकेशन

Maithili Thakur Qualification: बिहार की सुरों की मल्लिका मैथिली ठाकुर का नाम आज बिहार के गांव-गांव में गर्व से लिया जाता है. लोक गीतों की मधुर आवाज, सादगी और संस्कारों से भरी इस गायिका ने अपनी मेहनत से न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश में नाम कमाया है. अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने की अटकलों से चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी मुलाकात बीजेपी नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से हुई. इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं. सोशल मीडिया पर उनके समर्थक खुलकर उन्हें 'बिहार की नई आवाज' कह रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मैथिली ठाकुर कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

मधुबनी की मिट्टी से निकली सुरों की मल्लिका

मैथिली ठाकुर का जन्म मधुबनी जिले के बेनीपट्टी इलाके में 25 जुलाई 2000 को हुआ. उनके पिता रमेश ठाकुर खुद संगीतकार हैं और मां पूजा ठाकुर हाउस वाइफ हैं. संगीत का माहौल घर में ही था, इसलिए कहा जा सकता है कि मैथिली ने रियाज और रागों की भाषा घर की हवा में ही सीखी. उनके दो भाई ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर भी उनके साथ संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं. तीनों अक्सर साथ मिलकर लाइव परफॉर्म करते हैं और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनके गीतों को सुनते हैं.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर

बहुत से लोग मानते हैं कि मैथिली सिर्फ गायिका हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो काफी पढ़ी-लिखी और समझदार युवा कलाकार हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई. कुछ साल बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया. उन्होंने दिल्ली के ही बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं पास की. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.

मैथिली ठाकुर के नाम कई अवॉर्ड

2024 में बिहार सरकार ने मैथिली ठाकुर को राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ब्रांड एंबेसडर बनाया था. इससे पहले उन्हें संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी मिल चुका है, जो किसी भी युवा कलाकार के लिए बेहद सम्मान की बात है.

सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट

मैथिली ठाकुर सिर्फ मंचों की आवाज नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया की भी सुपरस्टार हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों व्यूज और फॉलोवर्स हैं. उनके फैंस उन्हें प्यार से 'जूनियर बिहार कोकिला' कहते हैं. चाहे मैथिली भाषा में हो या भोजपुरी और हिंदी हर गीत में उनकी आवाज दिल छू जाती है.

