IIM Bangalore ने फिनटेक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया लॉन्च, यहां जानिए कैसे करें अप्लाई

IIM Bangalore New Course FinTech : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु (IIMB) ने अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म IIMBx के जरिए नया फिनटेक सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है. यह कोर्स आईआईएम ने भारत में फिनटेक (FinTech) सेक्टर के बढ़ते चलन को देखते हुए शुरू किया है. यह कोर्स शुरुआती करियर प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ताकि वह इस इंडस्ट्री की बेसिक और एडवांस दोनों तरह की जानकारी पा सकें.
आपको बता दें कि आईआईएम बैंग्लोर का यह प्रोग्राम कर्नाटक सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है, जो Centre of Excellence in Fintech के “Skilling and Training” पहल का हिस्सा है. यह प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत चलाया जा रहा है.
सबसे अच्छी बात यह कोर्स सरकारी ग्रांट के कारण कम फीस में उपलब्ध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स का लाभ उठा सकें.
आवेदन की आखिरी तारीख - IIM Bangalore New Course
इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 14 सितंबर 2025 तक चलेगी. इस कोर्स के लिए इच्छुक उम्मीदवार iimbx.iimb.ac.in/fintech पर जाकर इस कोर्स से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी और एप्लिकेशन फॉर्म भर सकते हैं.
करियर के अवसर - IIM Bangalore New Course
आपको बता दें कि यह कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार फिनटेक कंपनियों, बैंकों और स्टार्टअप्स में करियर बना सकते हैं.
