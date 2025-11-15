AIIMS INI CET Result 2025: एम्स आईएनआई सीईटी रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें PDF

AIIMS INI CET Result 2025: ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की तरफ से AIIMS INI CET 2025 के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसके बाद अब नतीजे सामने आ रहे हैं. एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर आज नतीजे जारी किए जा सकते हैं. यहां लॉगइन करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. अगले सेशन में शामिल होने के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी है.

इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को एमडी, एमएस, एमएच, डीएम, एमडीएस और एमडी जैसे पीजी कोर्स में एडिशन मिलता है.

ऐसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं

Academic Courses टैब में INI CET का विकल्प देखें

Result of INI CET Nov 2025 Session या इससे संबंधित लिंक पर क्लिक करें

अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी Registration ID पासवर्ड और RUC का इस्तेमाल करके लॉगिन करें

इसके बाद आपका INI CET 2025 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें

एक जैसे स्कोर पर होगा टाई ब्रेकर

एम्स दिल्ली की तरफ से रिजल्ट के अलावा एक मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी. वेबसाइट पर उम्मीदवार इसे चेक कर सकते हैं. अगर किन्हीं दो या इससे ज्यादा उम्मीदवारों के एक जैसे नंबर आते हैं तो उनके बीच टाई ब्रेकर होगा. जिसके नेगेटिव मार्क्स कम होंगे, उसे ज्यादा नंबर दिए जाएंगे और मेरिट में जगह मिलेगी. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को INI CET काउंसलिंग में शामिल होना होता है. इसके बाद ही वो अलग-अलग कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. आईएनआई सीईटी एग्जाम से 1,436 पीजी मेडिकल सीटों पर तमाम उम्मीदवारों को एडमिशन मिलेगा.