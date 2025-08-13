International Left handers Day: उल्टे हाथ से काम करने वाले लोग ज्यादा पीते हैं शराब! आपको हैरान कर देगी ये बातें

Lefthanders Day: अक्सर लोग किसी भी काम को करने के लिए अपने दाएं हाथ यानी Right Hand का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ऐसे कई लोग भी जो अपना ज्यादातर काम बाएं हाथ यानी Left hand से करते हैं. लेफ्ट हैंड वालों को आम बोल-चाल या कहे गांव में लोग 'लेफ्टी' भी बुलाते हैं. ऐसा आपने भी सुना भी होगा कि वे लोग काफी दिमाग वाले होते हैं, उनके पास एक अलग ही लेवल का इंटेलिजेंस होते है. लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए कुछ रिसर्च सामने आए हैं. आज यानी 13 अगस्त को International Lefthanders Day भी है, तो चलिए जानते हैं लेफ्ट हैंड से जुड़ी कुछ इंस्ट्रेस्टिंग बातें

लेफ्ट हैंड से लिखने वालों को शैतान माना जाता था

LeftyFretz की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में लगभग 12 प्रतिशत लोग बाएं हाथ से काम करने वाले है. वहीं 87 प्रतिशत दाएं हाथ से काम करने वाले हैं. साल 1860 के समय की बात है जब बाएं हाथ से लिखने वालों को शैतान के साथ सांठ-गांठ वाला माना जाता था. इसलिए अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखता था तो उसे दाएं हाथ से लिखने पर जोर दिया जाता था. 1992 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि अमेरिका की सिर्फ़ 2% आबादी बाएं हाथ से लिखने वालों की है.

लेफ्ट हैंड वाले कम सोते हैं और ज्यादा जगते हैं

2022 में, 1,764 वयस्कों पर किए गए एक बड़े स्टडी में पाया गया कि जो लोग बाएं हाथ से काम करते वे शुरू में सोने के बाद ज़्यादा समय तक जागते रहते हैं.

लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा शराब पीते हैं

1994 के एक स्टडी में पाया गया कि लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा शराब पीते हैं. शराब की समस्या को झेलने वालों में 15-20 परसेंट लोग लेफ्ट हैंड वाले हैं. वहीं राइट हैंड वालों के साथ शराब पीने की समस्या केवल 10 प्रतिशत है. इसी प्रकार, मनोवैज्ञानिक पॉल बाकन द्वारा 1973 में लिखे गए रिसर्च पेपर में कहा गया था कि शराबखोरी वार्ड में अधिक संख्या में मरीज बाएं हाथ के थे.

क्या लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं

लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा तेज होते हैं इसे लेकर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है. लेकिन “Effect of Handedness on Intelligence Level of Students" नाम के एक रिसर्च में पाया गया कि बाएँ हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों के IQ टेस्ट में अधिक नंबर मिले. लेकिन वहीं एक और स्टडी में एथेंस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कई स्टडी का मेटा-विश्लेषण किया, और निष्कर्षों से पता चला कि दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों का औसत IQ थोड़ा ज़्यादा था, लगभग 1.5 अंक अधिक. वहीं लेफ्ट हैंड से काम करने वाले व्यक्ति का औसत IQ 100 है, तो दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के लिए यह लगभग 101.5 होगा.

लेफ्ट हैंड वालों की उम्र कम हो सकती है?

आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि यह बाए हाथ का आंकड़ा बाद में गलत साबित हुआ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेफ्ट हैंड वालें लोगों की लाइफ कम है. कुछ प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि बाएं हाथ वालों के दाएं हाथ वालों की तुलना में छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा होती है.

क्या लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा होमोसेक्सुअल होते हैं

स्टडी से पता चला है कि Heterosexual लोगों की तुलना में समलैंगिक लोगों के बाएं हाथ वालों की संभावना लगभग 39% अधिक होती है. 2013 में हुए एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि अलैंगिक व्यक्तियों के बाएं हाथ से काम करने की संभावना विषमलैंगिक लोगों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक थी.

