IND vs ENG: "इस टेस्ट मैच पर...", इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट को लेकर क्या है टीम इंडिया का गेम प्लान, कोच द्रविड़ ने कर दिया खुलासा

Rahul Dravid on IND vs ENG 1st Test

Rahul Dravid on IND vs ENG Test: भारत और इंग्लैंड पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए आमने सामने होने वाली हैं, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एंड कंपनी हर पहलू पर विचार करके ही सीरीज का आगाज़ करना चाहेगी क्योंकि ये टेस्ट सीरीज साल 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अहम है. दोनों टीमें के बीच पहला मुकाबला 25 जनवरी से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद में शुरू होगा. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Coach Rahul Dravid on IND vs ENG Test) ने मंगलवार को कहा कि फिलहाल उनका ध्यान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में सोचने के लिए 'अभी काफी क्रिकेट है'.