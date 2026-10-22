India vs New Zealand 1st T20I LIVE Score Updates: क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. पहले टी-20 में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पहले टी-20 में भारतीय इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला है. इसके अलावा शिवम दुबे की जगह नीतीश रेड्डी और प्रिंस यादव की जगह मयंक यादव शामिल किया गया है. आजके मैच में 4 साल के बाद वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी पर भी नजर रहेगी. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम एक मजबूत टीम है. कीवी टीम के पास खासकर टी-20 के ऐसे खिलाड़ी हैं जो पल भर में मैच को पलट सकते हैं. ऐसे में यह टी-20 सीरीज काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. (LIVE SCORECARD)
भारतीय प्लेइंग 11
1 -संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, 6 नीतीश रेड्डी, 7 नमन धीर, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 भुवनेश्वर कुमार, 11 मयंक यादव
न्यूजीलैंड प्लेइंग 11
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन
Here are the LIVE Score Updates of India vs New Zealand 1st T20I Straight from <Hagley Oval, Christchurch
ये भी पढ़ें- भारत-न्यूजीलैंड पहला T20 मैच, फ्री में कैसे देखें LIVE मुकाबला?
IND vs NZ 1st T20 LIVE Score: न्यूजीलैंड की बैटिंग का आगाज, भुवी कर रहे गेंदबाजी
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का आगाज हो गया है. फिन एलन और टिम सीफर्ट क्रीज पर है. वहीं, भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं. 4 साल बाद भुवी आज पहली बार टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं. सबकी नजर भुवी पर है.
IND vs NZ 1st T20 LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखें
न्यूजीलैंड प्लेइंग 11
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन
भारतीय प्लेइंग 11
1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, 6 नीतीश रेड्डी, 7 नमन धीर, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 भुवनेश्वर कुमार, 11 मयंक यादव
IND vs NZ 1st T20 LIVE Score: न्यूजीलैंड की टीम में डफ़ी और काइल जेमीसन शामिल नहींं
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में डफ़ी और काइल जेमीसन आजका मुकाबला नहीं खेल रहे हैं.
IND vs NZ 1st T20 LIVE Score: भारतीय प्लेइंग 11
1 -संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, 6 नीतीश रेड्डी, 7 नमन धीर, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 भुवनेश्वर कुमार, 11 मयंक यादव
IND vs NZ 1st T20 LIVE Score: भारतीय प्लेइंग 11 में 2 बदलाव
शिवम दुबे की जगह नीतीश रेड्डी और प्रिंस यादव की जगह मयंक यादव टीम में आए हैं, वैभव सूर्यवंशी को आजके मैच में एक बार फिर भारतीय इलेवन में शामिल नहीं किया गया है.
IND vs NZ 1st T20 LIVE Score: भारत ने जीता टॉस
पहले टी-20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला है.
IND vs NZ 1st T20 LIVE Score: भारतीय बल्लेबाजों का होगा टेस्ट, रवि शास्त्री
रवि शास्त्री ने माना है कि न्यूजीलैंड की पिच पर भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का टेस्ट होने वाला है. कीवी टीम के पास बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं जो भारत के बल्लेबाजों का इम्तिहान लेंगे.
𝗩𝗲𝗻𝘂𝗲: Hagley Oval 🏟️ 𝗠𝗼𝗼𝗱: Matchday Ready 🔥 Let's get the #NZvIND T20Is going 💪 #TeamIndia https://t.co/KEdjweco9J— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
IND vs NZ 1st T20 LIVE Score: 12 बजे होगा टॉस
टॉस 12 बजे होना है. भारत की इलेवन पर नजर रहेगी. भारतीय बल्लेबाज न्यूूजीलैंड की उछाल भरी पिच पर गेंदबाजी का सामना किस तरह से करते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है.
India vs New Zealand LIVE Score: आकाश चोपड़ा की प्लेइंग XI
आकाश चोपड़ा की प्लेइंग XI: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह
India vs New Zealand LIVE Score: क्राइस्टचर्च की पिच क्या असर दिखाएगी
न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है. इस पिच पर नई गेंद से गेंदबाज स्विंग कराकर विकेट चटका सकते हैं. हांलाकि बल्लेबाज भी पिच पर जम जाने के बाद रन बना सतकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 है और दूसरा पारी का औसत स्कोर 145 रन है. क्राइस्टचर्च में हाईएस्ट स्कोर 236 रन और लोएस्ट टोटल 91 रन है.
India vs New Zealand LIVE Score: कुछ ही देर में पहला टी-20 मैच
क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में पहला टी-20 मैच खेला जाने वाला है. टी-20 सीरीज का पहला मैच 12:30 बजे शुरू होगा.
भारत का टी20 स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी.