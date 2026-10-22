India vs New Zealand 1st T20I LIVE Score Updates: क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. पहले टी-20 में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पहले टी-20 में भारतीय इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला है. इसके अलावा शिवम दुबे की जगह नीतीश रेड्डी और प्रिंस यादव की जगह मयंक यादव शामिल किया गया है. आजके मैच में 4 साल के बाद वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी पर भी नजर रहेगी. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम एक मजबूत टीम है. कीवी टीम के पास खासकर टी-20 के ऐसे खिलाड़ी हैं जो पल भर में मैच को पलट सकते हैं. ऐसे में यह टी-20 सीरीज काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. (LIVE SCORECARD)

भारतीय प्लेइंग 11

1 -संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, 6 नीतीश रेड्डी, 7 नमन धीर, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 भुवनेश्वर कुमार, 11 मयंक यादव

न्यूजीलैंड प्लेइंग 11

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन

Here are the LIVE Score Updates of India vs New Zealand 1st T20I Straight from <Hagley Oval, Christchurch

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