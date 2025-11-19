IND vs RSA: गिल के दूसरे टेस्ट में खेलने को लेकर असमंजस बरकरार, यह खिलाड़ी जगह लेने के लिए तैयार, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि...

India vs South Africa 2nd Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट (Ind vs Rsa) मैच के लिए टीम के बाकी सदस्यों के साथ बुधवार को गुवाहाटी पहुंच गए, लेकिन उनकी गर्दन की चोट शनिवार को यहां शुरू होने वाले मैच से पहले पूरी तरह ठीक होने की संभावना नहीं है. पूरी संभावना है कि गिल गुरुवार और शुक्रवार को होने वाले अभ्यास सत्रों के दौरान खुद को फिट साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे. भारतीय टीम के सूत्रों की मानें तो 26 वर्षीय गिल अभी शत-प्रतिशत फिट नहीं हैं. उनकी गर्दन में दर्द अभी भी बना हुआ है, हालांकि यह पहले की तुलना में काफी कम है. इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने दिन में कहा था कि गिल टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे.
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, ‘शुभमन पर उपचार का अच्छा असर हो रहा है और वह 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे.' उन्होंने कहा, ‘बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी और दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर फैसला उनकी प्रगति को देखकर लिया जाएगा.' इस तरह से बीसीसीआई के सचिव ने भी गिल के दूसरे टेस्ट में खेलने को लेकर संशय बरकरार रखा. पर बड़ा सवाल यह है कि अब जब कप्तान चोटिल हैं, हालात विषम है, तो रणजी ट्रॉफी में रन बना रहे करुण नायर जैसे दाएं हत्था बल्लेबाज को टीम में क्यों जगह नहीं दी जा सकती.
गर्दन में चोट के कारण हुए थे पहले टेस्ट से बाहर
कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन 26 वर्षीय गिल की गर्दन में अकड़न आ गई थी. वह पहली पारी में चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और इसके बाद मैच में आगे नहीं खेल पाए थे. गिल को इस चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. गिल की अनुपस्थिति में भारतीय टीम यह मैच 30 रन से हार गई थी.
गिल को घोषित किया जा सकता है फिट
गिल को चिकित्सकीय रूप में फिट घोषित किया जा सकता है, लेकिन पांच दिन की क्रिकेट की चुनौती अलग तरह की होती है जिसके कारण समस्या बढ़ सकती है और उन्हें लंबे समय तक बाहर रहना पड़ सकता है. पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों की स्पिनरों को खेलने की कमजोरी का खुलासा हो गया. कोलकाता टेस्ट के बाद ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर एक बड़ा खतरा बन गए हैं, ऐसे में स्पिन का सामना करने में सक्षम दाएं हाथ के बल्लेबाज की टीम को सख्त जरूरत है.
प्रबंधन को सरफराज और करुण पर भरोसा नहीं
मौजूदा कोचिंग स्टाफ और चयन समिति को सरफराज खान,करुण नायर या अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा नहीं है, जबकि ये तीनों स्पिन को अच्छी तरह से खेलते हैं. उनका सीधा तर्क यह है कि भले ही साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दोनों बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने पर युवा खिलाड़ियों की दबाव झेलने की क्षमता पर विश्वास की कमी का संकेत मिलेगा. लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल यह है कि अब जब करुण नायर जैसे बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हैं, तो फिर दाएं हाथ के बल्लेबाज को क्यों टीम में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता.
ध्रुव जुरेल हैं नंबर-3 के लिए हैं सर्वश्रेष्ठ
सुदर्शन का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि ध्रुव जुरेल अपनी बेहतर तकनीक के साथ तीसरे नंबर पर बेहतर विकल्प हो सकते हैं. भारतीय टीम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ही गिल बल्लेबाजी के लिए पर्याप्त रूप से फिट होना चाहते हैं, क्योंकि आधा फिट कप्तान भी सुदर्शन, ईश्वरन या सरफराज से अधिक प्रभावी माना जाता है. इसके अलावा गिल का टेस्ट कप्तान के रूप में यह शुरुआती दौर है और वह किसी मैच से बाहर नहीं बैठना चाहेंगे.
नितीश रेड्डी लेंगे गिल की जगह!
गिल के चोटिल होने के कारण ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चल रही भारत ए की श्रृंखला से वापस बुला दिया गया है. वह सोमवार की शाम को कोलकाता में टीम से जुड़ गए थे, लेकिन उन्होंने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया था. अगर गिल फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह रेड्डी को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है.
