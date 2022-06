NDTV ने न्यूज़ टेलीविज़न अवॉर्ड्स में जीते आठ पुरस्कार

इंडस्ट्री एसोसिएशन indiantelevision.com द्वारा दिए गए न्यूज़ टेलीविज़न अवॉर्ड्स में NDTV की क्वालिटी जर्नलिज़्म को एक बार फिर से पहचान मिली है. NDTV समूह ने कुल आठ पुरस्कार जीते हैं.

संकेत उपाध्याय ने "सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर" का अवॉर्ड जीता है.

रवीश रंजन शुक्ला को देश के "सर्वश्रेष्ठ टीवी समाचार रिपोर्टर" पुरस्कार के लिए चुना गया है.

श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी की "योगी आदित्यनाथ की 'लव जिहाद' क्रैकडाउन" शीर्षक वाली विशेष रिपोर्ट ने "Best Investigation by a News Programme (English) का पुरस्कार जीता है.

कोविड की डेल्टा लहर के दौरान अस्पतालों में सामने आए ट्रॉमा, चुनौतियों और बहादुरी पर एक डॉक्यूमेंट्री, जिसका शीर्षक 'Delhi's 9 Days of COVID Hell' है, उसने "Best Current Affairs Special (English)" का खिताब जीता है.

सामाजिक अभियानों के लिए NDTV की प्रतिबद्धता को इसके "Justice For Every Child campaign" के साथ भी पहचान मिली है, जिसे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में चलाया गया. इस कैंपेन ने Show on Social/Environment Awareness/Social Development Campaign (English) का अवॉर्ड जीता है.

NDTV के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अभियान "बनेगा स्वस्थ इंडिया" को न्यूज़ चैनल (अंग्रेज़ी) द्वारा टेलीवाइज़्ड लाइव इनिशिएटिव के लिए पुरस्कार मिला है, यह अभियान डेटॉल द्वारा प्रायोजित है और "डव-एनडीटीवी स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट" के लिए ब्रांड पार्टनरशिप है.

यह सम्मान एक बार फिर NDTV की "नो हेट-फॉर-प्रॉफिट" नीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है और हमेशा की तरह हम अपने टेलीविज़न और ऑनलाइन दर्शकों, और अपने व्यापारिक भागीदारों के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए बहुत आभारी हैं.