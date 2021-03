UP Police PET 2021: एडमिट हुए जारी, यहां करें चेक

जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं, वे uppbpb.gov.in पर जा सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड की जांच कर सकते हैं. PET परीक्षा 23 मार्च, 2021 से विभिन्न केंद्रों पर निर्धारित है.

UP Police PET Admit Cards 2021: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- "Click here to download the letter of information related to letter download" पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)