SSC JE admit card 2021: सेंट्रल, एमपी और वेस्टर्न रीजन के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां करें चेक

SSC JE 2021: डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.



केन्द्रीय क्षेत्र (Central Region)

मध्य प्रदेश क्षेत्र (Madhya Pradesh Region)

पश्चिमी क्षेत्र (Western Region)



SSC JE admit card 2021: कैसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org, sscmpr.org और sscwr.net पर जाएं.

स्टेप 2- होम पेज पर दिखाई गए "STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR JUNIOR ENGINEER (CIVIL, MECHANICAL,ELECTRICAL, QUANTITY SURVEYING & CONTRACT) EXAMINATION, 2020 TO BE HELD FROM 22/03/2021 TO 24/03/2021" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब एक नया पेज खुलेगा, उसमें मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा.

स्टेप 4- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.