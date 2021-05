Kashmir University: जारी हुई प्रोविजनल लिस्ट, यहां पढ़ें डिटेल्स

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, आवश्यक दस्तावेज जमा करने और प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख 29 मई, 2021 है.

Kashmir University admission 2021: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kashmiruniversity.net. पर जाएं.

स्टेप 2- 'List of candidates provisionally selected for the admission to the BBA/BCA/B SCIT/B Com and BA (Hons) MCMP programme for the session 2021-22 in various university-affiliated private colleges" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- प्रोविजनल लिस्ट आपके सामने होगा.

स्टेप 5- प्रोविजनल लिस्ट डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.