UCEED, CEED 2023 परीक्षाओं के लिए आज जारी होगा एडमिट कार्ड,  आईआईटी बांबे करेगा जारी 

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे दो पाठ्यक्रमों- यूसीईईडी और सीईईडी का ऑफर करता है. UCEED पाठ्यक्रम उन उम्मीदवारों के लिए जो बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन (BDes) पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं और CEED उन उम्मीदवारों के लिए है, जो मास्टर ऑफ़ डिज़ाइन (MDes) पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं. सीईईडी और यूसीईईडी दोनों के लिए परीक्षा 22 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी.

यूसीईईडी और सीईईडी दोनों परीक्षाओं में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड का होना अनिवार्य है. बता दें कि सीईईडी परीक्षा 2023 का रिजल्ट 7 मार्च को जारी किया जाएगा, वहीं यूसीईईडी परीक्षा 2023 रिजल्ट की घोषणा 9 मार्च को की जाएगी. दोनों परीक्षाओं का स्कोरकार्ड 11 मार्च को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकेंगे.

UCEED, CEED 2023 Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें

1.सबसे पहले उम्मीदवार सीईईडी 2023 एडमिट कार्ड के लिए इस आधिकारिक वेबसाइट ceed.iitb.ac.in और यूसीईईडी 2023 एडमिट कार्ड के लिए इस आधिकारिक वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जाएं.

2.इसके बाद होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

3.अब आवेदन संख्या और पासवर्ड जैसे लॉगिन विवरण दर्ज करें.

4.सबमिट करने के साथ ही स्क्रीन पर UCEED, CEED एडमिट कार्ड आ जाएगा.

5.अब उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड करें.

6.एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट निकालें और भविष्य के लिए इसे संभाल कर रखें.