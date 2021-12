CBSE Term-1 Exam: परीक्षा के बीच बोर्ड ने किया OMR शीट में ये बड़ा बदलाव, पढ़ें पूरी खबर

अधिसूचना जारी करते हुए सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि ये देखा गया है कि छात्रों द्वारा सवालों का जवाब छोटे a, b, c और d में लिखने के कारण शिक्षकों को मूल्यांकन करने में दिक्कत हो रही थी. शिक्षकों को a, b, c और d समझने में परेशानी हो रही थी और उनका ज्यादा वक्त लग रहा था. अब से 7 दिसंबर से ओएमआर शीट में उत्तर भरते हुए छात्रों को कैपिटल में A, B, C और D लिखना होगा.

बोर्ड परीक्षा के बीच में किए गए इस बदलाव को लेकर सीबीएसई ने सहायक अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का ध्यान रखें की अब उत्तर कैपिटल A, B, C और D में दिए जाने चाहिए न कि a, b, c और d में. पर्यवेक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवार कैपिटल A, B, C और D में उत्तर दें. हालांकि अगर कई छात्र a, b, c और d में जवाब देता है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है. बस छात्र आगे से ध्यान रखे की बचे हुए पेपर में वो केवल A, B, C और D ही उत्तर दें.

गौरतलब है कि इस समय कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही हैं. कक्षा 10वीं की परीक्षा 11 दिसंबर तक चलने वाली हैं, जो कि 30 नबंर को शुरू हुई थी. वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 22 दिसंबर, 2021 को समाप्त होगी. जो कि 1 दिसंबर से शुरू हुई थी.