CBSE Board Exams 2024: सीबीएसई 12वीं बायोलॉजी का पेपर आज, 70 मार्क्स की परीक्षा, बायो के महत्वपूर्ण टॉपिक्स 

CBSE Board Exams 2024: सीबीएसई 12वीं बायोलॉजी का पेपर आज

CBSE Class 12th Biology Paper 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं. सीबीएसई बोर्ड 12वीं बायोलॉजी का पेपर आज यानी 19 मार्च लिया जाएगा. पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा. सीबीएसई 12वीं बायोलॉजी पेपर में पास होने के लिए हरेक टॉपिक की जानकारी होना जरूरी है. अगर इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो बायो में रीप्रोडक्शन (Reproduction), जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन (Genetics and Evolution), बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर (Biology and Human Welfare), बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन्स (Biotechnology and its Applications) और इकोलॉजी एंड एनवॉयरमेंट (Ecology and Environment) होते हैं, जिनसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न निश्चय रूप से पूछे जाते हैं.