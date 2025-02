CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई कक्षा 12वीं में पास होने के लिए स्टूडेंट को प्रत्येक विषय में चाहिए 33% अंक

How many marks are required to pass CBSE Class 12th : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की बोर्ड परीक्षाएं इस हफ्ते से शुरू हो रही हैं. सीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जो अप्रैल में खत्म होंगी. सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेंगी. वहीं सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा. सीबीएसई बोर्ड ही नहीं बल्कि किसी भी स्टेट बोर्ड के कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए यह परीक्षा पास करना जरूरी होने के साथ महत्वपूर्ण होता है. 12वीं किसी भी स्टूडेंट के करियर का टर्निंग प्वाइंट होता है, क्योंकि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही जेईई, नीट या सीयूईटी जैसी अन्य प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से एडमिशन मिलता है.

CBSE बोर्ड परीक्षा 2025 पास होने के लिए इतने अंक जरूरी, 10वीं, 12वीं की मार्किंग स्कीम देखें

सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 पास करने के लिए स्टूडेंट को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाने होंगे. थ्योरी में 33% और प्रैक्टिकल परीक्षा (यदि लागू है) में 33% अंक की जरूरत होगी. सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी स्टूडेंट को उस विषय में कुल मिलाकर 33% अंक लाने होंगे. सीबीएसई स्टूडेंट को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं के लिए न्यूमेरिकल अंक देता है. इंटर्नल असिस्मेंट में केवल ग्रेडिंग दी जाती है.

हालांकि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में कुल अंक या डिस्टिंक्शन नहीं देगा. अगर कोई छात्र एक विषय में फेल हो जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी. बता दें कि सीबीएसई प्रत्येक विषय में टॉप 0.1% स्टूडेंट को मेरिट प्रमाण-पत्र देता है, बशर्ते वे बोर्ड के उत्तीर्णता मानदंडों को पूरा करते हों.

