BPSC Judicial Services 2022: बिहार ज्यूडिशियल सर्विस के लिए इंटरव्यू लेटर जारी

BPSC Judicial Services 2022: इंटरव्यू लेटर इस लिंक से डाउनलोड करें

बता दें कि कुल 691 उम्मीदवारों ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा पास की हैं और इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं. आयोग इंटरव्यू का आयोजन इसी महीने से करने जा रहा है. बिहार ज्यूडिशियल सर्विस के लिए इंटरव्यू 22 अगस्त 2022 से शुरू होगा जो अगले महीने की 3 तारीख यानी 3 सितंबर 2022 तक चालू रहेगा. बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 31st ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा के जरिए बिहार में कुल 221 पदों पर ज्यूडिशियल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा.

BPSC Judicial Services 2022: ऐसे डाउनलोड करें

सबसे पहले उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं. फिर होमपेज पर, “Interview Letters: For Candidates appearing in interview between 22nd August – 3rd September, 2022 under 31st Bihar Judicial Services Competitive Examination” पर लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगिन विवरण दर्ज कर सबमिट करें. फिर इंटरव्यू लेटर की जांच करें और डाउनलोड करें. अंत में भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें.

