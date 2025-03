Banasthali Admission 2025: वनस्थली यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आवेदन शुरू, UG और स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिला

Banasthali Vidyapith Admission 2025 For UG Course: राजस्ठान की जानी-मानी संस्थान वनस्थली विद्यापीठ (Banasthali Vidyapith) ने वनस्थली यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 (BUAT) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. वनस्थली विद्यापीठ ने योग्य महिला उम्मीदवारों से अंडरग्रेजुएट प्रोग्रामों (lateral entry to 2nd, 3rd, and 4th years) और कक्षा 6, 9 और 11वीं के लिए स्कूल एजुकेशन एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं. महिला उम्मीदवार वनस्थली की आधिकारिक वेबसाइट banasthali.org के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं. बीयूएटी 2025 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2025 है. उम्मीदवार विलंब शुल्क के साथ 15 मई 2025 तक भी आवेदन कर सकते हैं. वनस्थली विद्यापीठ यूजीसी (UGC) की नई शिक्षा नीति 2020 (NEP) के तहत यूजी प्रोग्रामों के दूसरे और तीसरे वर्ष में लेटेरल एंट्री देता है.

Banasthali Vidyapith Admission 2025 For UG Course: डायरेक्ट लिंक

Banasthali Vidyapith Admission 2025 For School Education Course: डायरेक्ट लिंक

वनस्थली विद्यापीठ एडमिशन 2025 (How To Apply for Banasthali Admission 2025)

बीयूएटी यानी वनस्थली यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया के तीन तरीके हैं-

पर्सनल रूप से: 800 रुपये नकद में नामांकन फॉर्म खरीदने होंगे.

डाक द्वारा: 800 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) "बनस्थली विद्यापीठ," बनस्थली को भेजें.

ऑनलाइन: आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण पूरा करें.

वनस्थली विद्यापीठ लेटेरल एंट्री एडमिशन की-डिटेल्स