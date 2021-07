Zomato Shares : जोमैटो की शेयर बाजार में जोरदार एंट्री, कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हुआ

बता दें कि जोमैटो 9,375 करोड़ का आईपीओ लेकर आया था, कोल इंडिया के 15,199.44 करोड़ के आईपीओ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ था. जोमैटो ने इस लिहाज से भी इतिहास बनाया है कि पब्लिक होने वाला वो देश का पहले मेगा स्टार्टअप है.

जोमैटो के आईपीओ को 38.25 गुना बार सब्सक्राइब किया गया है. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए रिजर्व हिस्से को 51.79 गुना बार सब्सक्राइब किया गया. नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का हिस्सा 32.96 गुना बार सब्सक्राइब हुआ. वहीं, रिटेल पोर्शन को 7.45 गुना बार सब्सक्राइब किया गया.

कंपनी के फाउंडर दीपेंदर गोयल ने लिस्टिंग से पहले ट्वीट कर हर्ष जताया और कहा कि उन्हें सफलता और असफलता को लेकर को निश्चिंतता नहीं है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि कंपनी अपना बेस्ट देगी.

On the day of our listing, here's something I want to share with our shareholders, and India's startup ecosystem. https://t.co/BAIM8bTATY



The future looks exciting. I don't know whether we will succeed or fail – we will surely, like always, give it our best.