Go First ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये किया हासिल

Go First को आने वाले सप्ताह में 16 नए पीएंडडब्ल्यू इंजन मिलने की संभावना है.

Go First Flight Update : एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) को सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) योजना के तहत अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके साथ ही उम्मीद है कि कई मोर्चों पर बाधाओं का सामना कर रही कंपनी को थोड़ी राहत मिलेगी. एक सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है. वहीं, इसको लेकर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि इससे आने वाले सप्ताह में कंपनी को 16 नए पीएंडडब्ल्यू इंजन मिल जाएंगे. जिसके बाद वह अधिक विमानों का परिचालन कर सकेगी.