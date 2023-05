अदाणी पोर्ट्स, पतंजलि फूड्स और अपोलो हॉस्पिटल्स आज जारी करेंगे तिमाही नतीजे, शेयरों पर रहेगा फोकस

Company Q4 Results Today: अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी पोर्ट्स को बेहतर नतीजे की उम्मीद है.

Company Results 2023: आज यानी 30 मई को कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजे घोषित करने जा रही हैं. BQ PRIME की रिपोर्ट के अनुसार, जो कंपनियां आज रिजल्ट घोषित कर सकती हैं उनमें अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (Adani Ports and Special Economic Zone Ltd), पतंजलि फूड्स लिमिटेड (Patanjali Foods Ltd), अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड (Apollo Hospitals Enterprise Ltd.) आदि शामिल हैं.