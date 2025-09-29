विज्ञापन

पवन सिंह ने धनश्री वर्मा के लिए खुलवा डाली साड़ी की दुकान,युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ को भेजा खास मैसेज

अब राइज एंड फॉल से बाहर आने के बाद भी भोजपुरी सुपरस्टार सुर्खियों में बने हुए है. शो के अंदर पवन सिंह की दोस्ती धनश्री वर्मा के साथ काफी देखने को मिली थी. एक्टर हर वक्त उनकी खूबसूरती की तारीफ करते थे.

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का धनश्री के लिए खास तोहफा
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह अब रियलिटी शो राइज एंड फॉल का हिस्सा नहीं रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने इस रियलिटी शो से अलविदा कह दिया था. पवन सिंह जब तक शो के अंदर थे तब तक अपने बर्ताव को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे. अब राइज एंड फॉल से बाहर आने के बाद भी भोजपुरी सुपरस्टार सुर्खियों में बने हुए है. शो के अंदर पवन सिंह की दोस्ती धनश्री वर्मा के साथ काफी देखने को मिली थी. एक्टर हर वक्त उनकी खूबसूरती की तारीफ करते थे. 

अब राइज एंड फॉल के बाहर आने के बाद पवन सिंह ने धनश्री वर्मा के लिए साड़ी की दुकान खुलवा दी है. इस बात का दावा राइज एंड फॉल में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आईं मनीषा रानी ने किया है. शो में जैसे ही उन्होंने एंट्री ली तो सबके बारे में उन्होंने अपनी राय दी. वहीं धनश्री वर्मा को मनीषा रानी ने पवन सिंह का खास मैसेज दिया. उन्होंने कहा, 'पवन जी ने तेरे लिए बाहर साड़ी की दुकान खुलवा दी है.मैंने आने से पहले उन्हें वीडियो कॉल किया था. तो उन्होंने बोला धनश्री को बोला देना सारी ब्रांडेड साड़ियां मिलेंगी.'

मनीषा रानी ने आगे कहा, 'उन्होंने (पवन सिंह) ब्लैक वाली बिंदी भी भेजी है और बोला है कि धनश्री को बोलना कि मेरी तरफ से एक बार साड़ी पहनकर बिंदी लगाए.' मनीषा रानी की यह सभी बातें सुनकर धनश्री वर्मा हंसने लगीं. आपको बता दें कि राइज एंड फॉल में पवन सिंह और धनश्री के काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी. जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि अब भोजपुरी सुपरस्टार शो से बाहर आ गए हैं. 
 

